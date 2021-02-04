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第39届中国洛阳牡丹文化节“千企入驻伊滨”签约仪式举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.10 09:05

　　昨日，第39届中国洛阳牡丹文化节“千企入驻伊滨”签约仪式举行。1038家企业集中签约入驻伊滨区，签约协议总额195亿元，创下该区一次签约数量历史新高，助力打造伊滨板块场域载体强磁场。

　　本次“千企入驻伊滨”签约活动，以“相约明日新城，共创辉煌伊滨”为主题。在高端制造方面，有河南普航电子设备、伟胜轴承等100家企业签约入驻；在现代服务业方面，有深圳华世界控股、洛阳滨港物流等698家企业签约入驻；在物联网大数据方面，有河南兴远物联、无锡恒创科技等18家企业签约入驻；在金融服务方面，有农业银行洛阳分行、建设银行洛阳分行、洛阳农商行3家银行签约入驻。

　　签约现场，农业银行、建设银行、交通银行、中原银行、洛阳银行、郑州银行、偃师农商银行等9家银行，分别与伊滨区81家企业签订银企合作协议，拟提供20.5亿元的资金支持。

　　市委副书记赵会生在签约仪式上指出，伊滨区作为洛阳中心城区三大板块之一，是国家和省一系列重大战略的重要承载地，是洛阳重点建设的“明日新城”。当前，伊滨正迎来前所未有的发展机遇和优势。近年来，市委、市政府坚持把优化营商环境、建设场域载体作为事关全局的大事要事推进落实，希望伊滨区和市直各单位深入贯彻落实全市优化营商环境建设场域载体工作推进会精神，以“店小二”的理念提供全方位的“保姆式”服务，推动地企银之间的互惠合作迈上更高层次、取得更大成效；签约企业和各金融机构要抓好签约后的履约等工作，深耕洛阳、伊滨这片热土，一同奋进“十四五”、开启新征程。（记者 李迎博）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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