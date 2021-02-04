把问题整改作为严肃政治任务 立即整改彻底整改高质量整改

昨日，市长刘宛康就中央第五生态环境保护督察组向我市交办第一批群众举报件，赴老城、偃师现场督导整改工作。

昨日，市长刘宛康就中央第五生态环境保护督察组向我市交办第一批群众举报件，赴老城、偃师现场督导整改工作。

群众举报老城区东西南隅历史文化街区保护与整治项目安置房中原新城B地块存在夜间施工噪声扰民、扬尘污染等问题。目前，该问题已整改完毕。刘宛康在项目现场强调，各级各部门要牢固树立以人民为中心的发展思想，把中央环保督察组交办问题整改作为一项严肃政治任务，做到立即整改、彻底整改，严格落实领导分包、属地管理、行业监管、企业主体责任，督促施工企业落实“七个百分之百”要求，并举一反三，建立严格的施工工地噪声、扬尘管控制度，确保不留空白、不留死角。

香江万基偃师夹沟铝土矿，被群众举报存在噪声污染等问题。刘宛康现场查看了废料堆积、矿山修复等情况，强调要进一步提升政治站位，坚决按照要求对中央环保督察组交办的问题进行高质量整改，自然资源和规划部门要派出专家帮助企业制订详细的问题整改和矿山生态修复方案，按照“绿色开采、资源节约、生态修复、综合治理”思路，把问题整改好，坚决做到责任不落实不放过、问题不解决不放过、整改不到位不放过、群众不满意不放过。

副市长侯占国参加督导活动。 （记者 李三旺）