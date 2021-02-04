洛阳与法国图尔市举行友好交流视频会议

昨日，我市与法国图尔市举行友好交流视频会议。市长刘宛康与图尔市市长伊曼纽尔·丹尼斯出席会议并致辞。

昨日，我市与法国图尔市举行友好交流视频会议。市长刘宛康与图尔市市长伊曼纽尔·丹尼斯出席会议并致辞。

洛阳市与图尔市于1982年建立国际友好城市关系，已携手走过39个年头，在经贸、科技、教育、文化等方面的交流日益深入。特别是两市“以花为媒”，在生态、园林领域开展了富有成效的交流合作。

刘宛康在致辞时表示，图尔与洛阳同为享誉世界的历史文化名城，两市友谊源远流长。第39届中国洛阳牡丹文化节即将盛装开幕。疫情阻断不了两市人民心与心的连接，此次以“网”为媒、以“屏”连线，依然能够深切感受到彼此之间的深厚情谊。明年两市将迎来缔结友城40周年的新起点，洛阳愿与图尔密切沟通、共同努力，携手抗击新冠肺炎疫情，深化交流合作，实现互利共赢，让友谊的成果更多更好地惠及两市人民。

伊曼纽尔·丹尼斯在致辞时表达了对洛阳人民的美好祝愿，表示图尔市愿与洛阳市一道深化合作、携手前行，共同开创两市友好关系新局面。

副市长胡加彬、有关部门主要负责同志参加会议。（记者 孙自豪）