绽放在崭新的征程上——写在第39届中国洛阳牡丹文化节开幕之际

辉煌百年路，花开新征程！踏着新时代的春潮，第39届中国洛阳牡丹文化节迎来“开幕时间”。今晚，在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场，这个让人“一眼千年”的地方，我们将共同见证一朵花、一个节与一座城的“高光时刻”，感受河洛大地发生的沧桑巨变，领略“古今辉映、诗和远方”的洛阳魅力，聆听一座城市高质量发展的蓬勃脉动。

牡丹飘香醉游人 记者 张怡熙 摄

辉煌百年路，花开新征程！

踏着新时代的春潮，第39届中国洛阳牡丹文化节迎来“开幕时间”。今晚，在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场，这个让人“一眼千年”的地方，我们将共同见证一朵花、一个节与一座城的“高光时刻”，感受河洛大地发生的沧桑巨变，领略“古今辉映、诗和远方”的洛阳魅力，聆听一座城市高质量发展的蓬勃脉动。

最美人间四月天，洛阳城里春光好。

这是花的海洋，满城姹紫嫣红，美不胜收；这是牡丹的主场，国色牡丹竞相绽放，四海宾朋纷至沓来。犹记1983年，当首届洛阳牡丹花会登场，百万游客如潮水般涌入洛阳；难忘2020年，当新冠肺炎疫情来势汹汹，一场“云赏牡丹、花开满屏”的线上盛会突破想象……一路走来，岁月变迁、沧海桑田，牡丹文化节“这朵花”，风雨无阻、常开常新，已经成为洛阳弘扬优秀文化、促进文旅融合、拉动文旅消费、展示发展成就、惠及广大群众的纽带和平台。今天，迈进“十四五”的第一个春天，以牡丹为媒、文化为魂，我们迎来了一朵花、一个节、一座城的又一次“绚丽绽放”。

这绽放，是牡丹盛会的热气腾腾——

3天，249.27万人次，20.91亿元！今年清明假期，洛阳接待游客人次、旅游收入较2019年同期实现“双增长”，花如海、车如龙、人如潮，全城“人人人”的火爆景象刷屏网络。

一朵花成就一个节。十足的人气、“开门红”的成绩，恰是牡丹文化节魅力与活力的最佳见证。从荡着改革开放的春潮出发，到意气风发走进新时代，牡丹文化节始终在紧跟时代中守正出新、在拥抱时代中与时俱进，不仅成为闻名中外的国家级文化盛会，更带动城市知名度、美誉度和影响力持续提升，让洛阳获得了一个世人追捧的“文化旅游黄金月”。不断丰富内涵，持续创新形式，这个“节”，必定在新征程上散发出沁人心脾的芬芳。

这绽放，是洛阳发展的昂扬奔腾——

日均达20万人次！这是清明小长假里，洛阳地铁1号线创下的客流量纪录。伴随地铁1号线的开通，今年牡丹文化节，“乘着地铁去赏花”成为洛阳的一道亮丽风景线。

一朵花牵动一座城。“地铁时代”的驶来，正是洛阳发展昂扬奔腾的缩影。这些年来，我们以节为“纽带”，站在世界舞台上搞贸易，打造了一场场“投资盛宴”；以节为“平台”，促使多种产业“融合生长”，催生更多新业态、新模式；以节为“节点”，在“以节促建”中刷新城市容颜，在“以节促管”中舒展城市气质，推动城市建设“工笔画”越画越精美……牡丹文化节，成了撬动洛阳高质量发展的一个支点。

这绽放，是河洛儿女的豪情升腾——

以节惠民再升级加码！今年牡丹文化节，洛阳在原有惠民政策基础上，新推出了“两增两有一不”惠民措施。年票景点增范围、乘坐地铁有折扣、假期停车不收费……实打实的惠民举措，满当当的惠民礼包，让市民游客纷纷感慨“洛阳真是一座温暖的城市”。

一朵花幸福满城人。这些年，我们紧跟群众追求美好生活的脚步，在以节惠民上不断展现大气魄、推出大手笔，“普惠”与“精准”兼顾，“物质”与“精神”并重，“一城”与“一圈”共惠，让“幸福广大群众”的理念直抵人心，也让河洛儿女意气风发，对这座城市有了更多认同感、归属感与自豪感，与洛阳同心奋斗的豪情油然升腾。

花开逢盛世，豪迈再出发。

今年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，也是洛阳高质量建设现代化都市圈的起步之年，注定了今年牡丹文化节承载着更多期盼。再放眼，以“彰显特色、展示形象、汇聚资源、厚植优势”为目标，打好牡丹“特色牌”、打造场域“强磁场”的声音响彻洛阳。这些无不启示我们，当发力文化挖掘，推动传统文化、牡丹文化创造性转化、创新性发展；当砥砺利民惠民，落实好惠民举措，更好满足群众新期待；当放大综合效益，纵深推进文旅融合，高质推进经贸合作，真正打造好牡丹文化节这个“强磁场”，为洛阳高质量发展提供强力支撑。

一花盛开，引来满城精彩。激扬“一朵牡丹”蕴含的强大引力，以“一花”引得文化、产业、城建等的“百花开”，我们就能让“节”与“城”绽放在崭新的征程上！（洛平）