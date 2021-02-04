“百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚”。在漫长的岁月里，一代代共产党员为了心中信念浴血奋战、前赴后继，书写了一篇篇气壮山河的壮丽诗篇，造就了共产党人的优秀品质。

“百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚”。在漫长的岁月里，一代代共产党员为了心中信念浴血奋战、前赴后继，书写了一篇篇气壮山河的壮丽诗篇，造就了共产党人的优秀品质。不论是战争年代，还是建设时期，老党员们几十年如一日，舍生忘死艰苦奋斗，践行着“为人民服务”的宗旨。他们有着属于自己的红色记忆。有些记忆是信仰的开始，有些记忆是最可爱的人，有些记忆是艰苦的岁月，这些记忆都有一个共同的名字：老党员们的初心故事。在河南省洛阳市西工区唐宫路街道办事处有这样几位老党员，他们以誓言映照初心，以行动践行使命，让我们一起来聆听他们的初心故事，感受信仰的力量。(史志明 魏鹏波)④