洛阳7家“小巨人”培育达标企业共获400万元奖励

今日，记者从市工信局获悉，我市近日发布通报，对7家2019年度“小巨人”培育达标企业给予共400万元资金奖励，迄今全市“小巨人”培育企业已达26家。

今日，记者从市工信局获悉，我市近日发布通报，对7家2019年度“小巨人”培育达标企业给予共400万元资金奖励，迄今全市“小巨人”培育企业已达26家。

“小巨人”企业培育工程是我市自2017年以来推动全市中小企业发展的重要工作。对“小巨人”培育企业，我市实行年度动态管理和考核达标奖励，对达到考核目标的，依据企业指标情况分别给予一定额度奖励资金；对年度主营业务收入超过5亿元的，授予“洛阳市‘小巨人’企业”荣誉称号。

此次培育达标企业资金奖励总额为400万元，共分为30万元、50万元、80万元三档。在获得奖励的7家企业中，洛阳天久科技有限公司、洛阳硕力信新能源科技有限公司、洛阳豪智机械有限公司为2019年度新认定“小巨人”培育企业。拿下最高档80万元奖励的包括洛阳涧光特种装备股份有限公司、河南新开源石化管道有限公司和洛阳圣久锻件有限公司3家企业。

截至目前，我市已认定“小巨人”培育企业26家，全市“小巨人”培育企业共获得市财政奖励金额2020万元，争取国家、省、市级财政资金支持超过1亿元，并在去年整体实现利润同比增长81.6%，为全市推动制造业高质量发展不断注入新动能。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 王燕飞)