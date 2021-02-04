洛阳新增跨境电商体验中心，未来家门口可“淘”数千种进口好物

洛阳跨境电商发展传来利好消息。今日，中国(洛阳)跨境电商综合试验区体验中心开工仪式在洛阳正大广场举行。项目建成投用后，市民在家门口就能“淘”到数千种进口好物。

洛阳跨境电商发展传来利好消息。今日，中国(洛阳)跨境电商综合试验区体验中心开工仪式在洛阳正大广场举行。项目建成投用后，市民在家门口就能“淘”到数千种进口好物。

2019年12月洛阳成功获批国家跨境电子商务综合试验区，2020年1月又获批国家跨境电商零售进口试点城市。此次项目的开工标志着中国(洛阳)跨境电子商务综合试验区建设向着更高标准、更高水平迈进。

体验中心总投资1亿元，项目位于洛龙区正大广场西区一层，由洛阳市商务局和洛龙区人民政府共同打造、洛阳择兴实业有限公司承建，建筑面积达3000余平方米，主要承担中国(洛阳)跨境电商综合试验区综合办公、运维调度、形象展示、服务体验等多重功能，全方位打造以跨境电商、直播经济为核心的总部基地及大数据中心、人才培训中心、公共服务中心等模块，助力洛阳实现“买全球、卖全球”。

体验中心一期预计于今年7月1日正式开业，销售商品品种涵盖各类进口美妆、护肤、母婴、食品、日化、家居及轻奢配饰等数千种国际进口好物。该项目将通过建设线上独立商城，连通线下收银系统，打通海关申报流程和“前店后仓，保税进口，即购即提，实惠正品”的新型跨境零售经营创新理念，让市民在洛阳即可购遍全球，买到物美价廉的进口商品。

下步，洛阳将高标准建设中国(洛阳)跨境电子商务综合试验区，努力扩大跨境电商出口规模，培育外贸竞争新优势；努力扩大跨境电商进口规模，促进消费升级，实现进出口平衡发展、内外贸有效互补，打造内陆地区双向开放新高地。同时，加快跨境电商与实体经济，特别是特色优势产业深度融合，积极参与国际市场竞争合作，实现跨境电商持续健康发展，为洛阳副中心城市建设增添发展新动能。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 张娅娣 郝启钢 文/图）