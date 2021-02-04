洛阳老城法院引入“无人律所”，全国38000余名律师在线为市民服务

全国38000余名律师在线服务，每名当事人每天可免费进行一次法律咨询，每次时长半小时……

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近日，洛阳市老城区人民法院在全市率先引入“无人律所”，通过“互联网+法律服务”的方式，真正实现数据多跑路、群众少跑腿，为群众提供“一站式”互助法律服务。

“无人律所”长啥样？有哪些功能？如何使用？9日，洛报融媒记者到老城区人民法院进行了探访。

走进老城区人民法院立案庭，一台像银行ATM机一样的自助一体机立即进入记者眼帘，它就是该院刚刚引入的“无人律所”。