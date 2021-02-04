全线首个！洛阳新伊高速晁村高架桥完成桥梁架设

今日下午，随着最后一片预制梁板的成功安放，新伊高速晁村高架桥成为该项目全线首座完成桥梁架设工作的大桥。
今日下午，随着最后一片预制梁板的成功安放，新伊高速晁村高架桥成为该项目全线首座完成桥梁架设工作的大桥。
今日下午，随着最后一片预制梁板的成功安放，新伊高速晁村高架桥成为该项目全线首座完成桥梁架设工作的大桥。
新伊高速晁村高架桥位于洛阳市新安县铁门镇晁村境内，总长度约为356米，净宽为23米，是新伊高速重要工程之一。
新伊高速是河南省高速公路“双千工程”项目，为连霍高速和二广高速联络线，也是洛阳组团高速项目。该项目起于洛阳市新安县铁门镇附近，途经宜阳县、伊川县城西，终点接伊川、汝阳交界处二广高速公路，全长约81公里，设特大桥6座、隧道3座、互通立交10处、服务区2处、收费站6处。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）
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