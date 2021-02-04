替母还债，栾川一女子在网上隔空喊话寻“债主”【视频】

“新安县的付鹏，看见这个视频跟我联系，我妈脑出血偏瘫四年了，我结婚后给她带我家了，你找不到她，她欠的钱我还！”近日，一条短短18秒的寻人视频在网络上热传，引发近10万人点赞，网友纷纷表示，被视频作者的诚信精神打动。

视频由受访者提供

“新安县的付鹏，看见这个视频跟我联系，我妈脑出血偏瘫四年了，我结婚后给她带我家了，你找不到她，她欠的钱我还！”近日，一条短短18秒的寻人视频在网络上热传，引发近10万人点赞，网友纷纷表示，被视频作者的诚信精神打动。

今日，记者联系到视频作者，了解这段视频背后的故事。

偏瘫的母亲，惦记着“欠新安县付鹏3000块钱”

视频作者名叫邢召琼，今年35岁，家住栾川县庙子乡龙王幢村。今日，谈起这段视频的来龙去脉，她几度哽咽。

邢召琼出生在一个单亲家庭，她从小喜欢绘画，长大后上了一所艺术类本科院校，毕业后回到栾川，带着母亲一起从事古建彩绘工作。

2015年，邢召琼的母亲借钱在县城买了一套房子。没想到，两年后的一天，母亲突发脑出血，之后落下了偏瘫，不仅右半边身体不能动弹，语言能力也严重下降。当时，邢召琼的母亲一度不认识自己的儿子，还会对着女儿喊“妈”。

然而，唯独有一件事，老人家不糊涂，那就是买房时欠下的债务。

“她总是惦记着还钱的事，经常对着我们念叨一些人的名字，有时还会在本子上写下歪歪扭扭的字，但是因为偏瘫的原因，大多都无法辨认。”邢召琼说，她母亲记得最清的一笔欠款是“家里欠新安县的付鹏3000元”，但母亲说不清这个人家住哪，更不知道联系方式。于是，邢召琼开始多方打听寻找付鹏。