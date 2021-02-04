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党史学习教育专题片《征程》在洛阳反响热烈【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.09 20:21

　　8日晚，党史学习教育专题片《征程》在全网推出后，在洛阳社会各界引发热烈反响。广大党员干部纷纷表示，一定认真学好党史这本“教科书”，恪守奋斗初心，凝聚奋进力量，切实把学习成效转化为推动经济社会高质量发展的工作实效，以优异成绩庆祝建党100周年。

　　《征程》由河南省委宣传部、河南广播电视台联合制作，是河南广大党员干部学习党的历史、传承红色基因、践行初心使命的重要教材，也是河南省开展党史学习教育的一项重要内容。该片突出时间轴、大事件、新时代，以河南党史发展中的关键历史人物、重要历史事件、经典历史符号为主线，用大量生动翔实的历史文献资料，分“开天辟地”“改天换地”“翻天覆地”“惊天动地”四个阶段，讲述了河南省在中国共产党跋涉奋进的伟大历史进程中形成的重大决策、开展的重大活动、作出的重大贡献，对更深刻地了解中国共产党百年光辉历程、更直观地了解党在河南砥砺奋进的宝贵经验具有重要指导意义。

　　“受益匪浅，我足足记下了十几页笔记。”洛阳市洛龙区太康东路街道光合城社区党总支书记、居委会主任张强强表示，今后要努力做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，结合基层工作实际，在党史学习教育中汲取团结鼓劲的强大力量，把学习热情转化为推动基层治理、为民办实事的实际行动，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。

　　76岁的洛阳市老党员、偃师府店镇杨窑村村民李敬土守在电视机前，第一时间收看了专题片。他说，无数革命先烈宁可粉身碎骨也不屈服,谱写了一部部可歌可泣的悲壮诗篇，回望历史,才知道和平与幸福来之不易，“我要继续守护好八路军豫西抗日独立支队队部旧址，给孩子们讲述战时军民鱼水情深的故事。”

　　“历史是厚重的教科书，也是最好的营养剂。”洛阳理工学院马克思主义学院副院长侯丙孬说,专题片为大学生党史学习教育提供了丰富素材，他将带领学生进一步了解党的光荣传统、宝贵经验和伟大成就，认清历史真相、听清时代脉动，最终将其转化成为不可撼动的理想信念，让青年一代成为党和国家伟大事业的建设者和可靠接班人。

　　洛阳师范学院大二学生小冯表示，看完专题片《征程》，震撼之余更深深感受到在百年奋斗历程中，我们党领导人民取得的举世瞩目的辉煌成就，“我将沿着革命先烈的足迹，把握人生正确航向,规划设计好未来,把个人成长成才融入祖国和人民的伟大事业中”。

　　“专题片让我们深受启发、动力满满。”洛八办馆长赵光付说，作为全国重点文物保护单位和全国爱国主义教育示范基地，八路军驻洛办事处吸引着一批又一批的党员、群众来此追寻红色记忆，下一步，纪念馆要进一步挖掘红色资源，全方位打造更具吸引力的红色文化阵地，让河洛大地上的红色基因永不褪色。(洛报融媒记者 智慧 实习生 苑曼琳 文)
[ 责任编辑：潘亮]
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