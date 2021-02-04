全省唯一！洛阳高新区上榜国家新型工业化产业示范基地五星级名单

今日，记者从市工信局获悉，根据工信部近日公布的2020年国家新型工业化产业示范基地发展质量评价结果，洛阳高新技术产业开发区装备制造(节能环保装备)基地获评五星级，系全省唯一上榜的示范基地。

今日，记者从市工信局获悉，根据工信部近日公布的2020年国家新型工业化产业示范基地发展质量评价结果，洛阳高新技术产业开发区装备制造(节能环保装备)基地获评五星级，系全省唯一上榜的示范基地。

此次工业和信息化部共对全国416家示范基地总体水平，以及产业实力、质量效益、创新驱动、绿色集约安全、融合发展、发展环境等方面进行评价，其中34家获评五星级示范基地，是示范基地质量评价的最高级别。

获评五星级示范基地的洛阳高新技术产业开发区装备制造(节能环保装备)基地，于2010年成功入选国家新型工业化产业示范基地，是首批62家基地中唯一的节能环保装备产业示范基地。

经过多年发展，该基地围绕节能环保装备已形成较为完善的产业体系，打造了集关键零部件、机器人、智能成套装备等于一体的机器人及智能装备产业集群，具备包括整车、锂电池、充电桩、能源回收、关键零部件制造等在内的完整新能源汽车产业链条，并在节能环保装备领域拥有水泥纯低温双压余热发电装备、低辐射玻璃加工装备、薄膜太阳能玻璃加工装备等先进产品，市场占有率居全国或全球前列。

目前，该基地推进的格力智能制造产业园、洛阳新能源产业园、中航光电新产业园等一大批赶超国际先进水平的工程和项目，陆续建成投产。截至去年年底，该基地累计培育高新技术企业263家，建设市级以上创新平台(载体)446家，培育国家级“专精特新”小巨人企业1家，培育省级以上智能工厂(车间)11家、绿色工厂5家，实现98家规模以上工业企业“三大改造”全覆盖。

国家新型工业化产业示范基地是指现有产业园区按照新型工业化要求改造提升，经省级示范基地培育创建，形成的主导产业特色鲜明、发展水平和规模效益居行业领先地位，在协同创新、集群集约、智能融合、绿色安全等方面具有示范作用，走在全国前列的产业集聚区。目前，我市共在装备制造(节能环保装备)、军民结合和大数据领域拥有3家国家新型工业化产业示范基地，整体数量居全省第一。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 王燕飞 王亚杰 文/图）