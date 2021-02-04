栾川两景区分别斩获5钻级、4钻级智慧景区殊荣

4月7日，全国“互联网+旅游”发展论坛暨2021河南智慧旅游大会在河南省郑州市举办。 河南省文化和旅游厅厅长姜继鼎为五钻景区授牌 河南省文化和旅游厅副厅长曲径为四钻景区授牌 4月7日，全国“互联网+旅游”发展论坛暨2021河南智慧旅游大会在河南省郑州市举办。大会现场，对智慧旅游评定结果现场进行了颁牌。其中，老君山成功斩获最高荣誉“5钻级智慧景区”，天河大峡谷斩获“4钻级智慧景区”。 老君山和天河大峡谷智慧旅游建设负责人均表示，智慧旅游工作始终秉承“智慧成就旅途之美”的建设原则，从最初对智慧旅游的探索，到如今趋于成熟的智慧化管理及服务，奉行了“互联网+”这一先进理念，基本实现了吃、住、行、游、购、娱全方位的互联网旅游服务。 截止目前，栾川县已打造出5钻级智慧景区1家(老君山)，4钻级智慧景区3家(鸡冠洞、重渡沟、天河大峡谷)。 近年来，栾川县文广旅局大力推进智慧旅游建设，将智慧化作为文旅行业提档升级的重要抓手，主要景区实现了5G信号覆盖，网络实名制预约购票、刷脸入园、线上线下智能导游、大数据应用、广播系统、紧急救援系统等得到了广泛的应用。智慧景区建设，不仅大大提升管理服务水平，也为游客提供了更快捷、更优质的服务，大大提升了旅游愉悦感。