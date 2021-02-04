洛阳举办座谈会纪念著名考古学家蒋若是

今日，“纪念著名考古学家、洛阳文物考古事业的奠基人蒋若是先生诞辰一百周年座谈会”在洛阳市文物局召开，来自文物考古界的专家齐聚一堂，共同探讨如何进一步传承老一代文物考古工作者的高尚情操，为新时代文物考古工作贡献力量。

今日，“纪念著名考古学家、洛阳文物考古事业的奠基人蒋若是先生诞辰一百周年座谈会”在洛阳市文物局召开，来自文物考古界的专家齐聚一堂，共同探讨如何进一步传承老一代文物考古工作者的高尚情操，为新时代文物考古工作贡献力量。

蒋若是 (图片由市文物局提供)

蒋若是，1921年4月出生在今安徽萧县，青年时期受进步思想影响，投身于我党领导下的革命事业，参加党的地下工作。1952年，他进入由原文化部、中国科学院和北京大学共同举办的全国第一届考古工作人员训练班学习。

1953年，蒋若是支援洛阳建设调入洛阳，从事文物考古工作。此后，他植根河洛大地，长期奔波于考古发掘与文物文博工作第一线，为保护、研究、利用文物资源，为培养洛阳的文物考古人才贡献了毕生的精力。他历任洛阳市文物管理委员会副主任、文化局副局长、洛阳博物馆名誉馆长等职，先后参加或主持洛阳烧沟汉墓、洛阳中州路东工段、洛阳西晋墓、洛阳涧西区孙旗屯遗址的田野考古发掘，对洛阳的田野考古、文物管理和博物馆工作作出重要贡献。