4月10日牡丹花情预报

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

四星级牡丹观赏园花情如下：

隋唐城遗址植物园：全园共有620多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的58%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园等处。其中：盛开的牡丹品种有蓝宝石、金玉交章、火鸟、锦红娇艳、镰田藤等；初开的牡丹品种有百花娇艳、夜光杯、花蝴蝶、锦缎红、春红娇艳等。另外，园内一级路两侧千余株樱花、碧桃盛开。千姿牡丹园内万余株垂枝桃、碧桃、菊花桃、绛桃、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等正值盛花期。南门5万余株郁金香开放。

（隋唐城遗址植物园 天香夺锦）

（隋唐城遗址植物园 天香）

（隋唐城遗址植物园 似荷莲）