编号“001”！洛阳发出首个“洛阳牡丹”地理标志证明商标使用许可【视频】

今日，经洛阳牡丹发展中心工作人员核验，洛阳农发林业有限公司成为全市首家获得“洛阳牡丹”地理标志证明商标使用许可的企业，并签署《“洛阳牡丹”地理标志证明商标使用许可合同》。

洛阳牡丹发展中心负责人梁艺馨（左）向申领企业发放“洛阳牡丹”地理标志证明商标使用许可。（郭学锋 摄）

今日，经洛阳牡丹发展中心工作人员核验，洛阳农发林业有限公司成为全市首家获得“洛阳牡丹”地理标志证明商标使用许可的企业，并签署《“洛阳牡丹”地理标志证明商标使用许可合同》。这意味着洛阳牡丹专属“身份证”进入实质性商用阶段。

为擦亮洛阳牡丹品牌，2018年，洛阳牡丹发展中心申报注册“洛阳牡丹”地理标志证明商标。去年7月，“洛阳牡丹”地理标志证明商标经国家知识产权局核准注册。今年4月2日，《“洛阳牡丹”地理标志证明商标实施管理办法(试行)》发布实施。自此，“洛阳牡丹”地理标志证明商标的使用和管理工作有了规范标准。

洛阳牡丹发展中心负责人说，4月2日起，在洛阳地域范围内生产经营洛阳牡丹自然花的企业和个体经营户，均可免费申请使用“洛阳牡丹”地理标志证明商标。洛阳农发林业有限公司率先向洛阳牡丹发展中心发出使用申请。

“我公司年销洛阳牡丹自然花约3万盆，主要有紫红殿、霓虹焕彩、岛锦等牡丹品种。”洛阳农发林业有限公司副总经理张晓航说，地理标志证明商标是一块金字招牌，企业第一时间申报使用“洛阳牡丹”地理标志证明商标，就是为了推动牡丹产业高质量发展，抢占更大市场。