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好消息！即日起新区热力可查采暖费 15日启动相关退费工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.09 18:08

　　今日，记者从洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(简称新区热力)获悉，即日起，新区热力辖区居民可查询上一个采暖季的采暖费，退费工作将于4月15日正式开启。

　　新区热力有关负责人介绍，目前，该公司已完成2020—2021采暖季直管小区用户用热量及热费核算工作，并在直管小区张贴公布热费使用情况，4月15日，启动相关退费工作，为避免人员聚集，可提前拨打9618966预约退费。

　　如果您所在小区是向物业交纳采暖费的转供小区，相关退费向物业咨询。

　　另外，记者得知，其他热企也将于近期陆续开始采暖费查询、退费工作，请留意热企相关通知。

　　查询方式

　　您可通过小区入楼处张贴的热费结算公示单查看，也可通过“洛阳新区热力分公司”微信公众号查看，点击页面下方“供暖服务—欠费查询”进行查询，还可拨打9618966服务热线进行咨询。

　　退费标准

　　如果您家是按面积收取采暖费的，会根据实际供热天数进行核算，其中停暖满24小时的按1天退费，超过12小时不满24小时的按半天退费，不足12小时的不予退费。如果您家是分户计量的，会根据实际用热量对预收热费进行多退少补，退费方式默认为转结存于用户的热账户内，可直接抵扣下一采暖季费用。

　　现金退费

　　通常剩余热费会转结存于您的热账户内，如需现金退费，需户主本人携带房产证或身份证原件、缴费凭证(支付宝、微信缴费需打印账单详情)到新区热力6楼客服调度信息中心办理。代办人除携带上述证件外，还需携带本人身份证。另外，如果您已在之前按预缴费开过发票，将不再接受现金退费。

　　新区热力地址：洛龙区关林路与永泰街交叉口南100米。

　　开具发票

　　如果您需要开具采暖费发票，可通过该公司微信公众号领取电子发票，电子发票与纸质发票具有同等效力。（洛报融媒记者 冯莹雅/文 通讯员 吉怡）　　
[ 责任编辑：潘亮]
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