洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

1038家企业集中签约入驻 洛阳“明日新城”再发力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.09 17:27

　　9日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节“千企入驻伊滨”签约仪式举行。1038家企业签约入驻伊滨区，签约协议总额共195亿元，预计可带动就业1.5万人，年实现利税2亿元以上，再次彰显了伊滨板块的无限活力和可期未来。

　　作为洛阳重点建设的“明日新城”，伊滨区政策机遇叠加、资源禀赋优越、区位交通发达、产业基础坚实、高等院校密集，是一座未来可期、大有可为的“明日新城”。本次“千企入驻伊滨”签约活动，以“相约明日新城，共创辉煌伊滨”为主题，旨在向全社会进一步宣传推介伊滨和伊滨项目，加强政企银充分对接，营造更优营商环境，打造伊滨板块场域载体强磁场。

　　本次签约活动，共有1038家企业签约入驻伊滨区，一次签约数量创该区历史新高。在高端制造方面，有河南普航电子设备、伟胜轴承等100家企业签约入驻；在现代服务业方面，有深圳华世界控股、洛阳滨港物流等698家企业签约入驻；在物联网大数据方面，有河南兴远物联、无锡恒创科技等18家企业签约入驻；在金融服务方面，有农业银行洛阳分行、建设银行洛阳分行、洛阳农商行3家银行签约入驻。

　　此外，伊滨区还向全市金融机构发布了2021年“96213”重大投资(在建)项目，共计249个，总投资1097亿元，今年计划完成投资305亿元；发布了企业融资需求45项，涉及金额57.3亿元。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这个星星的孩子 有个暖心故事
  • ·她们吃着降压药，血压就是降不下来
  • ·一换季就容易流鼻血，他这是怎么了
    		•
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
        日前，古城快速路东延三川大道至光武大道段通车，有效改善了伊河北侧区域东西向通行条件，市民去伊滨区游玩...
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地铁1号线10天客流量破百万 牡...
  • 洛阳高质量建设现代化都市圈 全力融入...
  • 厚载门街南延工程贯通投用 向南直通龙...
  • 偃师首阳山森林公园：昔日矿山变公园
  • “龙门花境”美如画【组图】
  • 乘地铁更方便了！10日起，17路、23路...
  • 14年精心培育 牡丹新品种“火炬之光”...
  • 李亚：立足新发展阶段贯彻新发展理念...
  • 洛阳深入实施创新驱动发展战略 激活都...
  • 牡丹文化节开幕式明晚亮相应天门 这些...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    牡丹公园花开正艳 市民...
    王城公园“八束狮子”...
    老城区东北隅街道：党...
    科技化研发 规模化生产
    精彩热帖

    人间四月 最美春天

    美丽乡村

    袖珍的荷包牡丹

    山雀
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605