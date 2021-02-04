1038家企业集中签约入驻 洛阳“明日新城”再发力

9日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节“千企入驻伊滨”签约仪式举行。1038家企业签约入驻伊滨区，签约协议总额共195亿元，预计可带动就业1.5万人，年实现利税2亿元以上，再次彰显了伊滨板块的无限活力和可期未来。

9日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节“千企入驻伊滨”签约仪式举行。1038家企业签约入驻伊滨区，签约协议总额共195亿元，预计可带动就业1.5万人，年实现利税2亿元以上，再次彰显了伊滨板块的无限活力和可期未来。

作为洛阳重点建设的“明日新城”，伊滨区政策机遇叠加、资源禀赋优越、区位交通发达、产业基础坚实、高等院校密集，是一座未来可期、大有可为的“明日新城”。本次“千企入驻伊滨”签约活动，以“相约明日新城，共创辉煌伊滨”为主题，旨在向全社会进一步宣传推介伊滨和伊滨项目，加强政企银充分对接，营造更优营商环境，打造伊滨板块场域载体强磁场。

本次签约活动，共有1038家企业签约入驻伊滨区，一次签约数量创该区历史新高。在高端制造方面，有河南普航电子设备、伟胜轴承等100家企业签约入驻；在现代服务业方面，有深圳华世界控股、洛阳滨港物流等698家企业签约入驻；在物联网大数据方面，有河南兴远物联、无锡恒创科技等18家企业签约入驻；在金融服务方面，有农业银行洛阳分行、建设银行洛阳分行、洛阳农商行3家银行签约入驻。

此外，伊滨区还向全市金融机构发布了2021年“96213”重大投资(在建)项目，共计249个，总投资1097亿元，今年计划完成投资305亿元；发布了企业融资需求45项，涉及金额57.3亿元。