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俩女孩不想回家写作业 竟然用U型锁把脚锁一起【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.09 17:17

　　4月8日19时许，两个七八岁的小女孩在大人陪同下，手拉手一瘸一拐来到市消防救援支队洛龙大队五环街消防站。

　　消防救援队员接求助后观察发现，俩女孩并没有受伤，一名女孩的左脚和另一名女孩的右脚被一个U型锁锁在一起，所以才行动不便。随后，消防救援队员安抚女孩坐下，使用绝缘剪，对U型锁的一侧进行拆解，仅用了2分钟就将U型锁一侧切断。

　　俩女孩的脚为啥会被U型锁锁在一起？消防救援队员说，他们询问得知，大人来接孩子放学时，这俩人都不想回家写作业，有孩子就趁大人不备找来电动车上的U型锁，将俩人脚锁在一起，还把钥匙丢进下水道。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 吕曦阳 文/图/视频)(图片、视频原素材由消防救援部门提供)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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