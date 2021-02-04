11日相约中国国花园 万人小手画牡丹

11日，“旭辉地产杯”第十六届万人小手画牡丹活动将与您相约在繁花似锦的中国国花园，万人共赏牡丹之美，用绘画定格国色天香。

11日，“旭辉地产杯”第十六届万人小手画牡丹活动将与您相约在繁花似锦的中国国花园，万人共赏牡丹之美，用绘画定格国色天香。

万人小手画牡丹活动已成功举办了15届，目前已成为中国洛阳牡丹文化节期间的一项品牌文化活动，受到越来越多市民的青睐。本次活动由共青团洛阳市委、洛阳市少工委、洛阳日报报业集团主办，洛阳市美术家协会、洛阳市小记者协会协办，洛阳日报报业集团读者俱乐部承办。活动得到了真彩文具股份有限公司、阳光画室美术教育、洛阳九龙口腔、中国国花园等单位的大力支持。

活动主办方介绍，凡报名参赛的选手均可在活动当天凭参赛证免票进入中国国花园。随行家长可购买半价门票(一张参赛证限购两张)入园，与孩子一同体验万人同绘牡丹的盛况，感受洛阳厚重的牡丹文化。

此次活动将邀请小记者名师顾问团的知名画家王绣、文柳川等大师现场作画，并指导孩子们画牡丹。此外，小记者代表还有机会采访我市的知名画家，了解他们的艺术人生。

凡热爱绘画、喜欢室外写生，年龄在18岁以下的孩子，均可拨打电话63232410、63217609报名参加活动。本次活动也欢迎全市范围内的画室、美术学校参加。

活动将评选出一等奖、二等奖、三等奖共600名，获奖选手将获得荣誉证书及丰厚奖品。本次活动结束后，参赛选手还可到洛阳九龙口腔连锁机构展位领取价值280元的儿童健口腔康守护卡一张。(洛报融媒记者 孟山)