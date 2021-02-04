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两块银元，见证洛八办工作人员对党的赤诚之心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.09 17:25

　　来到八路军驻洛办事处纪念馆，在社会捐赠文物陈列展展台中间的两块银元，引起不少参观者的注意。银元上刻有“中华民国三年”字样，银元旁边还放着一个小小的望远镜。它们都是原洛八办党支部书记李泮溪的物品。

　　1942年，由于国共两党关系恶化，洛阳形势日趋紧张，洛八办工作人员紧急撤离洛阳。2月1日，李泮溪奉命给撤往总部的人员送军马时，遭国民党特务围捕，在昏厥中被捕，被关押在烧沟集中营。

　　在狱中，他与其他同志秘密成立党支部，并许下誓言：要有为党牺牲的准备，决不能有出卖党、出卖同志的无耻行为。任何人在任何情况下，都决不能违背这一誓言。

　　在被押往西安集中营的路上，李泮溪趁外出看病的机会摆脱特务，躲进八路军驻陕办事处。身体痊愈后，党组织决定让他回延安，并发给他两块银元当路费。

　　李泮溪带着妻儿从洛宁徒步前往延安，面对国民党特务的围追堵截，一家人风餐露宿、食不果腹，靠乞讨前行。即使面对这种窘境，李泮溪始终不舍得花掉这两块银元。因为这是他与党组织的唯一联系，是自己的精神支柱。凭着坚定的信念，一家人终于顺利到达延安。

　　“1987年，李泮溪的爱人、原洛八办工作人员孙国芝将这两块银元和丈夫最心爱的望远镜捐给了我们，希望能展示出来，让更多人了解这段故事。”洛八办工作人员介绍，两块银元背后，是李泮溪夫妇对党的赤诚之心，是坚定的信仰。(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 王丹 贾巍丽 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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