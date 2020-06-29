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洛阳古代艺术博物馆整体提升有新进展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.09 17:15

　　9日，洛报融媒记者从洛阳古代艺术博物馆获悉，该博物馆整体提升项目正加紧推进。

　　洛阳古代艺术博物馆整体提升项目地上工程于今年年初招标完成，在完成公示、签订合同等法定程序后，施工方立即进场施工。通过技术交底、测定标高、放线定位等准备工作，苗木迁移、施工道路整修、园路基槽开挖、旧馆舍整修、部分旧围墙园路拆除等一系列施工工作陆续展开。

　　目前，馆区内历代典型墓葬展区的天井屋顶已按原建筑样式完成防水及屋面铺瓦等工作，馆区东侧及景陵周边的乔木种植已全部完成，新扩建下沉庭院和壁画展厅也已完成基坑开挖及支护工作。

　　同时，地下工程招标工作于3月初完成，目前施工方也已按程序进场施工。针对新扩建展厅、下沉庭院位于玄堂、历代典型墓葬区、壁画馆之间且深度超过六米、施工难度较大的问题，该博物馆积极组织基坑设计、施工方案论证会，确定科学严谨的设计、施工方案，确保工程安全有序推进。

　　为进一步提升参观环境和展陈方式，打造精品博物馆，按照部署，洛阳古代艺术博物馆于去年开始实施提升改造工程。该博物馆相关负责人介绍，将力争又快又好完成洛阳古代艺术博物馆整体提升工程，为洛阳“东方博物馆之都”建设增光添彩。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 段跃辉 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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