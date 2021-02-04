为群众办实事丨进工地，零距离！洛阳中院为工友们送去“法治春风”

“您可以放心，农民工有按时足额获得工资的权利，任何单位和个人不得拖欠农民工工资！”“您这个问题，在法律上是这么规定的......”“我的建议是，日常生活中一定要注意保存证据.....”

“您可以放心，农民工有按时足额获得工资的权利，任何单位和个人不得拖欠农民工工资！”“您这个问题，在法律上是这么规定的......”“我的建议是，日常生活中一定要注意保存证据.....”

4月7日，洛阳市伊滨区奥林匹克中心项目工地上，工人们在临时搭建的法律咨询站前排起了长龙。这是洛阳中院的法官们在为工人们普及法律知识、提供法律咨询的场景。

为打造洛阳高质量法治化营商环境，推动党史学习教育和政法队伍教育整顿走深走实，深入贯彻洛阳中院“服务大局·司法为民”十大举措，扎实开展“十百千万·法治服务”活动，切实提升人民群众对法院工作的满意度，4月7日下午，洛阳中院民二庭建设工程专业化审判团队来到洛阳市伊滨区奥林匹克中心项目工地开展“送法进工地”专项法律咨询活动，为承建项目的中建八局工作人员和参与建设的新产业工人们提供法律咨询服务。

活动现场，工人们积极发问，法官们就大家提出的建设工程领域存在的拖欠工资报酬、工伤赔偿，以及日常生活中遇到的宅基地纠纷、民间借贷、婚姻家庭等热点法律问题进行详细的解答，受到了现场工人们的一致好评。活动结束后，洛阳中院的法官们与洛阳市伊滨区住房和城乡建设局、洛阳市建筑业协会、中建八局、洛阳市城投集团相关负责人和其他在洛建筑企业代表进行了座谈。

参会代表对洛阳法院在优化营商环境及服务建筑行业高质量发展方面做出的贡献表示感谢，同时对建设工程诉讼、农民工工资保障等方面提出意见和建议。

市中院民二庭庭长杨洪介绍了洛阳中院“服务大局·司法为民”十大举措和洛阳法院近年来提高审判执行质效、打造法治化营商环境、服务洛阳都市圈高质量发展的举措与成效，并就建筑项目中的工程质量、工程款支付、劳务分包等方面存在的法律风险提出了意见和建议。（通讯员/王雨潇）