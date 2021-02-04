今明两天晚间，请尽量绕行这个区域

第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式将于4月10日(9日彩排)20时至21时在应天门遗址北广场举行，市交警部门提醒，该区域交通流量大、路网结构不完善，届时请市民尽量绕行。

第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式将于4月10日(9日彩排)20时至21时在应天门遗址北广场举行，市交警部门提醒，该区域交通流量大、路网结构不完善，届时请市民尽量绕行。 应天门遗址周边停车场分布（图片来自洛阳交警微信公众号） 第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式将于4月10日(9日彩排)20时至21时在应天门遗址北广场举行，市交警部门提醒，该区域交通流量大、路网结构不完善，届时请市民尽量绕行。 据了解，第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式彩排与正式演出期间，市交警部门将对应天门遗址北广场周边区域采取分层分级管理，确保开幕式期间周边道路通行正常，各项工作得以高效有序推进。 其中，中州路(含)以南，凯旋路(含)以北、东侧保通路(含)以西、西侧保通路(含)以东为核心控制区；瀍涧大道(不含)以南、九都路(不含)以北、金谷园路、体育场路(不含)以东、金业路(不含)以西为中距离管控区；魏紫路以南、洛河以北、新街以东、王城大道以西为外围分流区。 交警部门提醒，第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式彩排与正式演出期间，广大市民如无必要，请尽量绕行核心控制区；确需经过的，请服从交警指挥，不要随意停车、分心驾驶；行人、非机动车请依法文明出行，切勿闯红灯、越线停车、逆行。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)