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学党史 悟思想！市检察院离退休干部这样做
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.04.09 17:03

　　近日，洛阳市人民检察院离退休干部党总支部召开专题委员会，传达学习贯彻市院党史学习教育有关部署要求，对老干部如何进一步把党史学习教育落实落地进行安排。

　　党总支书记姚庆明要求老干部各党支部要发挥组织核心作用，鼓励所属支部党员走进单位、社区、学校，讲党史、讲检史、话传承，激励社会群众和青少年发扬红色传统、传承红色基因。

　　离退休干部工作处刘永旺全程参与会议，并就进一步做好党史学习教育进行部署安排。一要读原文读原著，学党史、悟思想。认真学习研究《论中国共产党历史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等重要学习资料。到党的发展历程中，了解重大历史事件，了解党和国家的苦难历程和辉煌成就，总结经验教训，汲取精神力量，补足精神之钙，筑牢信仰根基。二要挖掘“头脑中”的党史检史。要发挥老干部威望高和经历丰富的优势，坚持示范引领作用，坚持正确导向，用信念和理想引领检察干警，用智慧和经验指导社会青年，用亲情和爱心感染少年学生，把党的故事讲好，把检察故事讲好，把党的光荣传统和优良作风宣传好，把红色基因传承好。三要察民情访民意，为民为检办实事。老干部要带头把党史学习好，把党的政策宣传好，把老干部党支部建设好，更要带头学党史、悟思想，力所能及为群众、为检察工作办实事，把从党史学习教育汲取的力量转化为爱国爱民爱检的自觉行动，积极为检察工作开新局建言献策，用为民为检的实际行动和扎实的学习教育成效向党的百年华诞献礼。

　　老干部党总支委员们一致表示，坚决不做党史学习教育的旁观者和局外人，要用实际行动践行共产党员的初心和使命，用更大的热情为党的事业贡献力量。（通讯员/储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
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