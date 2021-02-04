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市检察院召开“双提升”工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.04.09 17:02

　　为持续推进全市检察机关“双提升”工作，结合检察队伍教育整顿，4月7日上午，市检察院召开“双提升”工作推进会。市院党组书记、检察长吴志军出席会议并强调指出，全市两级院要认真贯彻全市“双提升”工作推进会部署要求，分析当前形势、查找突出问题，统一思想、凝聚共识，研究措施、全力攻坚，切实推动全市检察机关“双提升”工作再上新台阶。

　　会上，通报了全市检察机关2020年执法满意度工作情况，宣读了《2021年全市检察机关公众安全感执法满意度“双提升”工作实施方案》。

　　会议指出，要紧盯目标，找准差距，切实增强做好“双提升”工作的责任感和紧迫感。全市检察机关要站在讲政治的高度，切实把“双提升”作为践行以人民为中心发展思想的具体行动，作为推动检察工作高质量发展的第一抓手，作为检察队伍教育整顿中解决顽瘴痼疾的重要举措，不断增强责任意识和宗旨意识，采取硬措施，下足苦功夫，破解制约瓶颈，解决好“双提升”面临的突出问题和挑战。

　　会议强调，要坚持问题导向，标本兼治，尽快改变落后和被动局面。要问需于民，扎实开展“全体干警大走访，我为群众办实事”活动，建立特约监督员制度，持续推进“杨来法”式检察联络员制度。要解惑于民，多元化开展好释法说理工作，多维度开展好法律宣传活动，多角度展现好检察风采。要服务于民，持续转变司法理念，持续服务保障大局，持续提升办案质效，持续增强履职能力，真正让群众感受到检察温暖。

　　会议要求，要强化责任，狠抓落实，确保“双提升”工作取得实实在在成效。要加强组织领导，配强工作专班，完善工作机制，把压力传导到位，把责任落实到位，为“双提升”工作打下坚实基础。要加强协作配合，内外协作、合力推进，不折不扣贯彻落实上级部署要求。要统筹兼顾，把“双提升”工作与推动检察工作结合起来，切实履行好新时代检察机关职责使命，更好地为大局服务、为人民司法，确保“两促进、两不误”。要严肃督查问责，将“双提升”工作纳入检务督察重点内容，严格督促问题整改。

　　会议以视频形式开至各县区。市检察院党组成员、专职检委、县处级干部、各部门负责人在主会场参加会议。各基层院在各分会场参加会议。（通讯员/储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
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