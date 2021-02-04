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洛阳启动爱国卫生月活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.09 11:59

　　今年4月是第33个全国爱国卫生月。4月9日，市卫生健康委员会、市爱国卫生运动委员会在宝龙城市广场开展第33个爱国卫生月洛阳市集中宣传活动。

　　今年爱国卫生月活动的主题是“文明健康,绿色环保”。活动期间，我市将积极开展疫情防控、“一科普六行动”、卫生创建、控烟、健康城市、健康村镇和健康细胞工程建设等宣传活动。

　　进入4月，气温逐步升高，我市将以第33个爱国卫生月活动为契机，结合实际强力开展病媒生物防制，有效清除病媒生物孳生地，降低蚊蝇密度，做好蚊媒、蝇媒等相关传染病的预防控制。

　　此外，我市将结合清洁城市行动，大力开展城乡环境卫生整治，做好城乡垃圾、污水处理和公共厕所建设，推进农村无害化卫生厕所改造；关注社区和居民楼院清洁，加强健康知识宣传，引导群众培养文明健康、绿色环保生活方式；加强学校和托幼机构环境卫生整治，预防和控制手足口病。

　　活动现场，市妇幼保健院、市第五人民医院、洛龙区安乐卫生院、洛龙区疾控中心、洛龙区古城卫生院等5家单位被授予“无烟单位”称号。(洛报融媒记者  郭秩铭 通讯员 耿梅 齐晓莉 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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