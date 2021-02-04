李保国：中国特色社会主义制度好在哪里

制度优势是一个国家最大的优势，制度竞争是国家间最根本的竞争。

制度优势是一个国家最大的优势，制度竞争是国家间最根本的竞争。近日，美国总统拜登在新闻记者会上发誓“绝不允许中国超越美国”，反映出以拜登为代表的西方反华政客对中国迅速崛起的恐慌和自私，折射出西方反华势力对中国特色社会主义制度优势的害怕和不安。在突如其来的疫情大考中，中国毋庸置疑超越了美国等西方国家，创造了震惊世界的抗疫奇迹。此外，中国经济持续高速增长，创造了世界发展史上的经济奇迹。中国如期完成了新时代脱贫攻坚任务，创造了人类历史上的减贫奇迹。“中国奇迹”何以举世瞩目？“中国速度”何以如此之快？“中国力量”何以源源不断？“中国之治”的密码就在于中国特色社会主义制度比西方所谓的“民主政治”有更大的优势，具体体现在“四个统一”。

一是统一领导。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。中国共产党的领导是中国特色社会主义的最本质特征和最大政治优势。党强则国家强，党兴则国家兴。统一领导不是独断专行，而是将发扬民主和正确集中有机结合起来，最大限度激发全党全社会全民族的积极性、主动性、创造性，实现科学民主决策、精准高效执行。西方国家奉行三权分立，在野党和执政党相互攻击，利益团体与政府相互博弈，甚至在国会现场就破口大骂、大打出手。中国则不然，我们实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，充分调动一切积极因素，团结一切可以团结的力量，有效破解了多党执政、相互掣肘、议而不决、决而不行的问题。进入新时代，我们党又明确“两个维护”根本政治要求，进一步强化了党的领导力、组织力、执行力，进一步确保了全党在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，以习近平同志为核心的党中央集中统一领导成为推动中国经济社会高质量发展最坚实的靠山、最重要的保障、最可靠的依托。

二是统一意志。统一意志是国家凝聚力、号召力、战斗力的重要基础和保障，是综合国力的重要体现。没有统一意志，国家就是一盘散沙，没有生机活力。统一意志不是剥夺个人信仰，而是让更多人选择正确的信仰，选择正确的世界观人生观价值观。统一的意志，不会从天上掉下来，也不是从娘肚子里带来的，而是要依靠科学的思想理论体系、严密的组织制度和休戚与共的共同利益，来实现国家意志、全党意志、人民意志的高度统一。西方所谓的“民主政治”，多个利益集团各自为政、各行其是，根本无法形成统一意志。与之相反，我们坚持创新发展马克思主义，从毛泽东思想、邓小平理论到“三个代表”、科学发展观，再到习近平新时代中国特色社会主义思想，始终运用放之四海而皆准的马克思主义立场、观点、方法看待和解决问题，逐步形成了一脉相承的中国特色社会主义理论体系，并将这些理论创新上升为宪法法律，形成了统一的国家意志。我们坚持思想建党、理论强党，牢牢把握武装思想的规律，经常化、常态化、制度化开展思想政治教育，从党的群众路线教育实践活动到党史学习教育，通过自我革命的“接力跑”，全党意志更加统一。我们在制度设计和执行中坚持以人民为中心，以严密的组织制度保障人民权益，以最广泛的共同利益调动最广大人民群众的内生动力，增强了政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，统一了人民意志。

三是统一纲领。统一纲领不是剥夺个人利益和价值实现，而是让个人的利益得到更大保障、让人的价值得到更充分的实现。西方政党通过打压竞争对手、排斥异己，甚至恶意攻击来赢得政权，一旦政权更替，就要另起炉灶、另搞一套，致使发展缺乏连续性、系统性、目标性。我们党的最高纲领是实现共产主义。共产主义能够弊除资本主义的劣根性，把人性最光辉的一面发扬光大，是人类历史上最美好、最进步、最合理的社会制度。中国特色社会主义制度是实现共产主义的伟大实践，符合人类社会发展的历史规律，坚持中国特色社会主义制度就是坚持真理、遵循规律。我们党在发展的每个阶段都会制定一个攸关各方利益的行动纲领，明确符合全中国人民利益的路线、方针、政策，保持纲领的连续性、稳定性、科学性、人民性、引领性、推动性。正是在一个接一个的五年规划、“三步走”战略目标和“两个一百年”等统一纲领的指引下，我们才实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

四是统一行动。统一行动不是剥夺个人的自由，而是让人更加自由。党为什么能够把全国人民动员、组织起来统一行动？因为我们党始终代表最广大人民群众的根本利益，人民的利益就是党的利益。党团结带领人民进行革命、建设、改革，根本目的就是为了满足人民对美好生活的向往，无论面临多大挑战和压力，无论付出多大牺牲和代价，这一点都始终不渝、毫不动摇。所以，广大人民群众才理性地认同、坚定地支持我们的党，相信中国特色社会主义制度。西方国家倡导个体先于集体，各唱各的调，各吹各的号，不可能做到统一行动。我们党则始终坚持全国一盘棋，既充分考虑地区、部门、党派、民族、个人的利益，又强调要维护全局利益，个人要服从组织、下级要服从上级、全党要服从中央，只要党中央一声号令，全党全国上下就会步调一致、统一行动，形成无坚不摧的凝聚力、向心力、战斗力。这种上下同欲、无往不胜的磅礴伟力，让我们深信只要不断坚持和完善中国特色社会主义制度，把制度优势更好转化为治理效能，就必将能够实现中华民族伟大复兴的中国梦。(李保国)