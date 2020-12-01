徐新：汲取百年党史智慧 奋力开创发展新局

通过此次集中学习，对开展党史学习教育“三个必然要求”的重大意义有了更深入的思考、领会，汲取百年党史智慧、奋力开创发展新局的思想更加自觉、行动更加坚定。

通过此次集中学习，对开展党史学习教育“三个必然要求”的重大意义有了更深入的思考、领会，汲取百年党史智慧、奋力开创发展新局的思想更加自觉、行动更加坚定。

一、学中深“悟”，自觉用伟大思想武装头脑。建党百年，我们党之所以由小变大、由弱变强，关键是有马克思主义的思想指引，关键是坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际和时代特征相结合，开辟了马克思主义中国化时代化大众化的新境界。当代，坚持和发展习近平新时代中国特色社会主义思想，就是真正坚持和发展马克思主义。党的十八大以来，我国发生的重大变化、取得的重大成就，充分彰显了习近平新时代中国特色社会主义思想的强大真理力量、巨大实践伟力。体会尤为深刻的是，只要准确理解、认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，发展的方向就明、思路就清、动力就足，就能圆满实现预期目标。因此，汲取百年党史智慧，就要持续把“学懂弄通做实”习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持不懈用伟大思想武装头脑、指导实践，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终站稳政治立场、保持心明眼亮，沿着正确方向阔步前进。

二、学中明“势”，深入贯彻新发展理念。百年来，我们党善于把握“时”与“势”，善于抓住和用好各种历史机遇，战胜了艰难险阻，创造了伟大成就。当前，我国正处于中华民族伟大复兴关键时期，世界正经历百年未有之大变局，党中央审时度势作出“准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局”的重大部署，是顺应历史趋势、准确识变科学应变主动求变的战略之举。因此，汲取百年党史智慧，就要明辨大局大势，将完整准确全面贯彻新发展理念，作为重要工作要求、政治要求，着力融入新发展格局、落实新发展定位、厚植新发展优势、推动高质量发展。具体到嵩县而言，就要以“创新”解决经济结构不优、活力不强问题，加快建设“322”现代产业体系(培育壮大新能源、生物医药、绿色食品三大新兴产业，做强做大金钼氟新材料、文化旅游两大主导产业，支持发展健康养生、现代农业两大特色产业)；以“协调”解决城乡二元结构矛盾明显等问题，着力构建以县城为龙头、中心镇为节点的县域发展体系；以“绿色”解决人与自然和谐问题，构建“一点多廊”生态格局(陆浑湖、洛栾高速、尧栾西高速、洛栾快速通道)，形成“三环叠翠”生态绿屏(环陆浑湖、环县城、环熊耳山外方山伏牛山)；以“开放”解决招商引资需要强化、营商环境需要优化等问题，更好地为高质量发展注入源头活水；以“共享”解决好民生领域问题，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

三、学中思“源”，时刻牢记初心使命。百年党史，就是一部党与人民心连心、同呼吸、共命运的历史。从毛主席阐述“为人民服务”，到邓小平同志强调“共产党员的最高准绳是为人民服务”，到“三个代表”中的“代表中国最广大人民的根本利益”，到“以人为本”为核心的科学发展观，再到习总书记提出“以人民为中心”思想，可以说是一脉相承、一以贯之，充分彰显了我们党人民至上的立场。因此，汲取百年党史智慧，就要牢记“江山就是人民、人民就是江山”，深刻感悟习近平总书记“我将无我，不负人民”的境界、情怀，始终为民担责、为民谋利。要紧盯短板弱项，集中实施全年总投资近50亿元的10大类60个惠民项目，使广大人民的获得感更有分量、更加厚实。要深入开展“我为群众办实事”实践活动，持续优化党群关系，持续赢得深厚民心。

四、学中奋“进”，始终保持艰苦奋斗。我们党是靠艰苦奋斗起家的，是靠艰苦奋斗不断发展壮大、成就伟业的。回首革命、建设和改革各个时期，嵩县人民也素有战天斗地的英勇精神。在1959年12月动工的陆浑水库建设中，嵩县人民坚决听从党和国家号令，与三市八县的十几万民工一道，凭着“有条件要上，没有条件创造条件也要上”的韧劲拼劲，发扬“三班交换，人海战术，昼夜不停”的奋斗精神，用不足10个月时间，将大坝从无到有建了起来，创造了一个人间奇迹。因此，汲取百年党史智慧，就要传承红色基因，充分发扬共产党人不畏艰苦、克难奋斗的大无畏精神，紧扣新形势新要求，着力打造洛阳生态都市圈的支撑点、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的示范点、一二三产融合发展新的增长点，不断加快现代化建设进程。要增强斗争本领，纵深推动全面从严治党，保障各项事业砥砺奋进、行稳致远。要深入挖掘红色文化资源，更好地将红色基因传承下去、把奋斗精神激发出来，形成推动高质量发展的强大动力。

总之，一定以此次集中学习为新的契机，深刻汲取百年党史蕴藏的智慧、力量，团结带领全县上下学党史、悟思想、办实事、开新局，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章，以优异成绩庆祝建党100周年！(徐新)