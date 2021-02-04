张献宇：以党史学习教育增定力明方向抓重点促落实 在建设现代化洛阳都市圈中奋发作为

近期，按照市委党史学习教育安排部署，通过学习指定书籍、观看视频资料、聆听专题辅导报告，进一步厘清了党的历史发展主题主线和主流本质，更加深刻认识到要学习汲取党在革命、建设、改革各个历史时期积累的宝贵经验，进一步增强政治定力，明确发展方向，紧抓工作重点，促进执行落实，不断开创洛宁高质量发展新局面，在建设现代化洛阳都市圈中担当作为、奋勇争先。

近期，按照市委党史学习教育安排部署，通过学习指定书籍、观看视频资料、聆听专题辅导报告，进一步厘清了党的历史发展主题主线和主流本质，更加深刻认识到要学习汲取党在革命、建设、改革各个历史时期积累的宝贵经验，进一步增强政治定力，明确发展方向，紧抓工作重点，促进执行落实，不断开创洛宁高质量发展新局面，在建设现代化洛阳都市圈中担当作为、奋勇争先。

一是在党史学习教育中强化政治自觉、增强政治定力。建党百年来，我们党不断创造性地研究、运用、发展、丰富马克思主义，在新时代伟大实践中形成了习近平新时代中国特色社会主义思想，为党和人民事业发展提供了科学指导和根本遵循。“十三五”以来，市委坚定不移举旗帜，推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走心走实，深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话和指示批示精神，坚持以新发展理念为引领，谋划了“9+2”工作布局，团结带领全市人民，把准方向、保持定力、攻坚克难，办成了一大批大事、要事、难事，经济社会发展取得重大历史性成就，人民群众的幸福感、获得感、满意度不断提升。特别是当前，随着中原城市群副中心城市建设全面提速、都市圈发展规划正式实施、行政区划调整，以及地铁1号线的开通，洛阳发展迈入“黄河时代”“地铁时代”，站在了新时代高质量发展的新起点。我们将在市委的正确领导下，坚定不移贯彻落实市委各项决策部署，积极融入大局、深入思考谋划、主动担当作为，着力做好“结合”“转化”文章，走出一条具有洛宁特色的转型发展、高质量发展路子。

二是在党史学习教育中牢记初心使命、明确发展方向。历史充分证明，江山就是人民，人民就是江山。市委始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，科学谋划了“十四五”发展“四强两优三争先”和二〇三五年“三个强市、两个高地、一个家园”远景目标，描绘了开启全面建设现代化强市新征程的美好蓝图。洛宁作为洛阳生态涵养区，将找准发展定位，一以贯之厚植生态优势，不断满足群众需要、回应群众期盼。坚持绿色发展“总基调”。坚持开放引领、融城入圈、绿色发展，着力打造“两区一城一基地”，即全省农文旅发展样板区、洛阳都市圈重要的生态涵养区、山水生态和谐幸福城、中原绿色产业发展示范基地。锚定绿色产业“主抓手”。加快绿色矿山建设改造提档，打造门类齐全、名副其实的绿色能源示范县。抓好特色沟域经济，继续保持全市先进位次。坚持绿色有机方向，积极争创“国家农产品质量安全县”“国家现代农业产业园区”“国家有机农产品认证示范区”。巩固“五镇兴文旅”格局，建设河洛文化旅游名县，加快创建“省级全域旅游示范区”。厚植绿色环境“新优势”。巩固提升“国家空气质量二级达标县”创建成果，保持水环境质量全省先进水平，建设土壤防治先行区。强力推进“112369”全域绿化行动，创建“国家森林城市”，在全国生态文明建设中走在前列、争作示范。

三是在党史学习教育中汲取奋进力量、抓好开局起步。大力发扬红色传统、传承红色基因，赓续共产党人精神血脉，通过向李翔梧等革命英烈学习，鼓起迈进新征程、奋进新时代的精气神，投身改革发展实践，坚决迈好第一步，见到新气象。坚持开放引领。围绕“322”现代产业体系，完善“2＋6”招商机制，确保年内引进超千万项目40个以上，利用县外境内资金75.6亿元以上。加速融城入圈。将融入洛阳都市圈作为工作的主战场、主抓手、主平台，加强与周边地区基础设施互联互通、产业带共建共延、生态环境共保共治，奋力打造都市圈跨行政区域融合发展先行区。衔接乡村振兴。抢抓5年过渡窗口期，抓好规划、帮扶、产业、政策等衔接。抓好176个总投资5.2亿元的产业项目，持续巩固“五金”产业扶贫成效。落实好返贫动态监测和帮扶机制，加强低收入人口动态监测。全面开展乡村建设行动，争创“全省乡村振兴示范县”，在全面开启乡村振兴新征程上继续全市领跑、全省领先。突出项目带动。加快实施总投资505亿元的“93251”合理有效投资行动计划，确保抽水蓄能电站、北京强佑牡丹全产业链等53个项目顺利推进。做优场域载体。推进产业集聚区“二次创业”，建好县内“一区五园”项目承接平台，组建市级以上创新平台8家以上。增进民生福祉。高标准推进“全国文明城市”“国家生态文明建设示范县”“国家森林城市”创建，持续提升城市形象和能级。深化“党建引领、‘四治’并进、服务进村(社区)”，不断提升基层治理能力。持续办好民生实事，压减非急需非刚性支出，确保民生支出占公共预算支出80%以上。

四是在党史学习教育中发扬优良传统、持续转变作风。引领全县各级党组织和党员干部锤炼绝对忠诚的政治品格，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。大力弘扬脱贫攻坚精神，倡树“清新简约、务本责实、实干兴洛”的作风导向，践行“忠勤厚正、创新共赢”的洛宁精神，不断强化落实力执行力穿透力。通过“双调、双包、双联、双评”等机制，营造“想干事、能干事、干成事”的浓厚氛围，为夺取全面建设社会主义现代化强市新胜利、谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章作出更大贡献，以优异成绩庆祝建党一百周年。(张献宇)