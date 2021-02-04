王飞：学思践悟坚定理想信念 奋发有为践行初心使命

开展党史学习教育是在思想教育中坚定信仰信念，打牢全党全国人民共同的思想基础；是在传统教育中传承红色基因，永葆党的生机活力；是在使命教育中强化责任担当，凝聚开启新征程的强大力量。

开展党史学习教育是在思想教育中坚定信仰信念，打牢全党全国人民共同的思想基础；是在传统教育中传承红色基因，永葆党的生机活力；是在使命教育中强化责任担当，凝聚开启新征程的强大力量。

一、开展党史学习教育，要在学习中进一步感悟马克思主义的真理力量和实践力量。毛泽东同志指出，自从中国人学会了马克思列宁主义以后，中国人在精神上就由被动转入主动。我们党自诞生之日起，就把马克思主义鲜明地写在自己的旗帜上，把马克思主义基本原理同中国革命和建设的具体实际结合起来，同中国改革开放的具体实际结合起来，同新时代中国具体实际结合起来，实现了中华民族从站起来到富起来、强起来的伟大飞跃。中国共产党走过的百年历程证明，思想就是力量，必须把马克思主义作为我们认识世界、把握规律、追求真理、改造世界的强大思想武器。习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化的最新成果，是坚持和发展中国特色社会主义的行动指南。李亚书记多次强调，无论做什么工作，只要按照习近平总书记的指示要求去做，方向就明、路子就正、效果就好、前景就广阔。全市宣传思想战线要扛牢学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的首要政治任务，始终做科学理论的坚定信仰者、忠诚践行者和积极传播者，结合党的非凡历程特别是党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，结合我市生动实践，教育引导全市广大干部群众更加深刻体悟习近平新时代中国特色社会主义思想是全党全国人民的思想旗帜和精神旗帜，是立党兴党的根本所在，进一步增强用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

二、开展党史学习教育，要在学习中进一步激发奋进新征程的强大精神力量。从上海石库门到北京天安门，从国运艰难到伟大复兴，在通往民族振兴的漫漫征途上，中国共产党始终坚定信仰信念、把握历史主动、锚定奋斗目标，团结带领人民完成了救国大业、兴国大业、富国大业。特别是在疫情的巨大考验面前，党领导人民交出了一份人民满意、世界瞩目、载入史册的答卷，“中国之治”和“西方之乱”对比更加鲜明，人民群众更加感受到党的领导和中国特色社会主义制度的巨大优越性。当前，我市处于战略机遇叠加期、转型跨越裂变期、特色优势彰显期、风险挑战交织期，既有政策机遇交汇叠加、转型发展成效明显、发展基础更加稳固等优势，但也面临着城市能级与新发展定位还不相称、转型发展任重道远等困难和问题。越是发展形势大好，越要清醒坚定，越是挑战风险严峻复杂，越需要宣传思想工作巩固党的执政基础、凝聚党心民心。全市宣传思想战线要用好党史这一生动教材，结合庆祝建党百年宣传教育系列活动，引导全市广大干部群众深刻认识中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好，不断坚定“四个自信”，激发全市广大干部群众奋斗“十四五”、奋进“新征程”的强大精神力量。

三、开展党史学习教育，要在学习中进一步密切与人民群众的血肉联系。“江山就是人民，人民就是江山”，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，始终是中国共产党人的初心和使命。宣传思想工作的服务对象是群众、根基力量在群众，根本目的在于宣传群众、教育群众、引导群众、服务群众，做宣传工作本质上就是做群众工作。当前，宣传思想工作中仍存在同人民群众贴合得不够紧、不接地气等问题。要结合党史学习教育，深刻体悟我们党怎么在密切联系群众中成长、发展、壮大，怎样靠宣传群众起家并从胜利走向胜利，更加自觉地走好党的群众路线。要更加关注群众思想情绪，敏锐洞察群众思想动态和情绪变化，有针对性地做好思想政治工作。要更加聚焦满足群众文化需求，开展好“我为群众办实事”实践活动，在推进乡村文化振兴、开展新时代文明实践活动中丰富群众精神文化生活。要加强思想引领，深刻体悟群众是历史的创造者，引导广大群众把思想和行动统一到“四强两优三争先”奋斗目标上来，共同走好新时代的长征路。

四、开展党史学习教育，要在学习中进一步提高应对风险挑战能力水平。我们党的一百年，是矢志践行初心使命的一百年，是筚路蓝缕奠基立业的一百年，是创造辉煌开辟未来的一百年，其中积累下来了很多宝贵经验，饱含着成败和得失，凝结着鲜血和汗水，充满着智慧和勇敢。宣传思想工作传播的是党的政治主张、巩固的是党的政治根基、聚焦的是党的政治目标，对巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位、巩固全市人民团结奋斗的共同思想基础至关重要。要提高践行“两个维护”的政治能力，加强党对宣传工作的领导，落实落细管党治党政治责任，坚定自觉与习近平新时代中国特色社会主义思想对标对表，对“国之大者”心中有数，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要树立大历史观，深化对历史规律和时代大势的科学认识，把握好中部地区崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展、洛阳都市圈建设等国家、省重大战略交汇叠加的重大机遇，切实推动“七个如何”落实落细，教育引导全市干部群众准确把握新发展阶段，坚定不移贯彻新发展理念，加快形成积极融入新发展格局的思想共识、舆论氛围和人文环境。要砥砺政治品格，大力发扬红色传统、传承红色基因，始终保持“赶考”的清醒和自我革命的勇气，不断提高自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，不断增强拒腐防变和抵御风险的能力。(王飞)