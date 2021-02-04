胡加彬：坚持创新驱动 强化开放引领 为高质量建设现代化洛阳都市圈提供有力支撑

习近平总书记关于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的一系列重要论述和指示要求，为推动我国经济社会实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，加快建设社会主义现代化强国提供了根本遵循，作出了战略谋划，指明了前进路径。

习近平总书记关于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的一系列重要论述和指示要求，为推动我国经济社会实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，加快建设社会主义现代化强国提供了根本遵循，作出了战略谋划，指明了前进路径。

一、提升站位，准确理解把握新发展阶段。正确认识党和人民事业所处的历史方位和发展阶段，是我们党明确阶段性中心任务、制定路线方针政策的根本依据，也是我们党领导革命、建设、改革不断取得胜利的重要经验。我国已经进入了一个新发展阶段，就是习近平总书记审时度势、顺时应势、因时利势，对当前所处历史方位作出的重大政治判断和战略判断，对于统筹“两个大局”，凝聚全党共识，确保全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步，具有重大而深远的指导意义。对我市而言，当前发展呈现出战略机遇叠加期、转型跨越裂变期、特色优势彰显期、风险挑战交织期“四期碰头”的阶段性鲜明特征。具体到分管领域，无论是科技创新，还是扩大开放，都要自觉放在全市新发展阶段这个大局中去谋划、去审视、去考量，聚焦我市当前和未来一个时期新的发展基础、新的发展任务、新的发展主题、新的发展环境、新的发展难度，铆定“十四五”时期经济社会发展目标和2035年远景目标，以辩证思维和历史眼光看待新发展阶段的新机遇、新挑战、新要求，以科技创新催生发展新动能，以开放引领打造竞争新优势，进一步应时而动、顺势而为，找准定位、精准发力，全力打造创新、开放场域载体“强磁场”。

二、找准路径，坚定不移贯彻新发展理念。新发展理念是管根本、管全局、管长远的指导理论和实践指南，要切实从政治的高度、发展的维度、系统的角度，深刻认识新发展理念是“国之大者”和“发展之本”并认真践行，不断在增强创新能力、推动协调发展、改善生态环境、提高开放水平、促进共享发展上取得新突破。“十三五”期间，市委研究确立并持续推进“9+2”工作布局，为全市加快转型发展、高质量发展步伐，明确了发展目标，规划了发展路径。“十四五”开局，根据新形势新要求丰富了“九大体系”和“两场硬仗”的内涵外延，赋予了新意新解，进一步完善提升发展思路举措。事实证明，“9+2”工作布局符合中央要求，符合洛阳实际，符合人民期盼，是“五大发展理念”在洛阳的具体实践和有效抓手，必须一以贯之，久久为功，实干实效。在科技创新方面，认真贯彻“四个面向”的指示精神，把科技创新作为全市发展的战略支撑点和工作着力点，以创新链与产业链融合为方向，持续“抓牢一个龙头、激发一个动能、深化双倍增、实现双跨越”，突出抓好“三区”融合、关键核心技术攻关、一谷两廊四中心、周山实验室等重点任务和重大项目，进一步做强创新“引擎”，做大创新主体，做优创新生态，夯实创新根基，不断深化提升现代创新体系，着力打造中西部具有重要影响力的区域科创中心和人才高地。在开放引领方面，以建设开放强市、提升国际化水平为目标，扩大“一带一路”主要节点城市优势，树牢“市外即域外、市外即开放”理念，进一步畅通开放通道，壮大开放主体，拓展开放领域，叠加放大自贸区、跨境电商综试区、东方红国际陆港等平台通道的功能效应，强力推动综保区高质量招商、如期封关运营，统筹推进各类口岸、进出口班列建设，做大做强外贸转型升级基地，紧盯“三强”企业和京沪苏浙等重点区域，实现精准定向招商向高端化迈进，真正走出一条符合洛阳实际的全方位、宽领域、高水平对外开放路子。

三、激发潜力，主动服务融入新发展格局。构建新发展格局是事关全局的系统性、深层次变革，是党中央立足当前、着眼长远的战略谋划和战略抉择。融入新发展格局，关键是要明晰融入的大方向、大思路，找准融入的切入点、突破口，在主动服务大局中展现担当作为。具体到消费领域，就是要坚持扩大内需这个战略基点，继续围绕“六稳”“六保”，大力实施“五提”行动，进一步转变消费理念、激发消费潜力、优化消费结构、提振消费信心，促进消费市场全面回暖，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，为加快构建新发展格局提供有力支撑。谋划开展系列活动，巩固提升“古都新生活”“古都夜八点”等消费品牌，在做好常态化疫情防控的基础上，持续开展“赏游洛阳城·嗨购都市圈”等商贸领域促消费活动，不断扩大消费提力行动成果。着力培育新型消费，重点围绕新零售、在线教育、智能体育、互联网健康医疗等领域，积极推动技术、管理、商业模式等各类创新，加快发展以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费，进一步深挖消费潜力。优化完善消费场景，持续提升洛邑古城、西工小街、龙门古街、伊水金街等消费环境，大力发展首店经济、夜经济、沉浸式体验等消费模式和消费业态，打造建设更多更潮、吸引力更强的消费“网红打卡地”和时尚核心地标，从而汇聚更多人流、物流、商流、资金流和信息流。（胡加彬）