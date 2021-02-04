杨炳旭：学好百年党史 汲取智慧力量 推动人民政协事业高质量发展

近期通过对习近平总书记重要讲话和中央、省委、市委党史学习教育动员大会精神以及百年党史的学习，结合深入学习中央、省委、市委政协工作会议精神，自己对中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”有了更深的理解，切实从党的百年伟大奋斗史中汲取了继续奋进新征程的智慧和力量，进一步增强了新时代加强和改进人民政协工作的政治自觉。

近期通过对习近平总书记重要讲话和中央、省委、市委党史学习教育动员大会精神以及百年党史的学习，结合深入学习中央、省委、市委政协工作会议精神，自己对中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”有了更深的理解，切实从党的百年伟大奋斗史中汲取了继续奋进新征程的智慧和力量，进一步增强了新时代加强和改进人民政协工作的政治自觉。主要体会有三点：

一是人民政协必须始终把坚持和加强党的领导作为根本政治原则和重大政治责任。习近平总书记在中央政协工作会议讲话中指出，“中国共产党的领导是包括各民主党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士在内的全体中国人民的共同选择，是成立政协时的初心所在，是人民政协事业发展进步的根本保证。”纵览党的百年伟大奋斗史，正是因为有了中国共产党的坚强领导，中国人民才从根本上改变了自己的命运，中国发展才取得了举世瞩目的伟大成就，中华民族才迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。人民政协作为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地，70多年来，之所以在建立新中国和社会主义革命、建设、改革和中国特色社会主义新时代各个历史时期发挥了重要作用，就因为始终能够做到党有号召政协有行动、党有要求政协抓落实。去年市政协党组坚持把贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神作为根本政治原则，严格执行重大事项请示报告制度，向市委请示汇报19次，确保各项工作在市委领导下开展。下一步，市政协党组将始终把坚持和加强党的领导作为重大政治责任，切实发挥把方向、管大局、保落实的重要领导作用，聚焦持续深化提升“9+2”工作布局、高质量推进现代化洛阳都市圈建设，更好通过协商民主这一实现党的领导重要方式，把党的主张转化为社会各界的共识和行动，坚定不移把中央、省委、市委的各项决策部署落到实处。

二是人民政协必须坚持不懈用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推进工作。习近平总书记在中央政协工作会议讲话中指出，“人民政协是中国共产党把马克思列宁主义统一战线理论、政党理论、民主政治理论同中国实际相结合的伟大成果，是中国共产党领导各民主党派、无党派人士、人民团体和各族各界人士在政治制度上进行的伟大创造。”纵览党的百年伟大奋斗史，就是一部不断推进马克思主义中国化的历史，就是一部不断推进理论创新、进行理论创造的历史，为党和人民事业发展提供了科学理论指导。人民政协作为用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台，70多年来，之所以能够充分发挥“加强思想政治引领、广泛凝聚共识”的职能作用，把更多的人团结在党的周围，就在于始终有党在各个时期创新理论的科学指引。去年市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力在加强思想政治引领中凝聚共识，召开以自我教育为主旨的委员学习座谈会32次，为全市改革发展稳定增添了动力、凝聚了合力。下一步，将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，精心组织中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、人民政协史学习教育，认真开展中央、省委、市委政协工作会议精神贯彻落实情况专项督导，扎实开展委员读书活动，切实打牢增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的共同思想政治基础，不断巩固和发展大团结大联合局面。

三是人民政协必须始终做到人民政协为人民。习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第六次会议讲话时指出，“社会主义协商民主在我国有根、有源、有生命力，是中国共产党人和中国人民的伟大创造，是中国社会主义民主政治的特有形式和独特优势，是党的群众路线在政治领域的重要体现。”纵览党的百年伟大奋斗史，之所以能够得到人民群众的衷心拥护和爱戴，就在于我们党始终保持同人民群众的血肉联系，始终能与人民心连心、同呼吸、共命运，把14亿中国人民凝聚成推动中华民族伟大复兴的磅礴力量。人民政协作为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道，必须在中国共产党的坚强领导下，始终坚持以人民为中心，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，为推进改革开放和社会主义现代化建设凝心聚力。去年市政协围绕大气污染防治、提高普通高中教育质量、老旧住宅小区改造等百姓关切，调研视察协商7次，促进了有关问题的解决，架起了党委政府和群众之间的“连心桥”，汇聚起服务群众、促进发展的强大力量。下一步，将始终牢记习近平总书记关于“江山就是人民，人民就是江山”的重要论述，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，扎扎实实开展好“我为群众办实事”实践活动和政协协商优秀案例争创活动，积极助力巩固脱贫成果、推动乡村振兴有效衔接和城市有机更新及老旧小区改造提质等民生实事落地见效，为密切党群干群关系，群策群力建设现代化洛阳都市圈不断做出积极贡献。(杨炳旭)