李金迎：凝心聚力促发展 开拓进取谱新篇 为洛阳都市圈建设提供强有力的金融支撑

金融是现代经济的血脉，血脉通，增长才有力。党的十九届五中全会在百年交汇之际谋篇布局，擘画未来五年发展蓝图。市委全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，提出的深化提升“9+2”工作布局、高质量建设现代化洛阳都市圈总体目标是习近平总书记关于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局重要论述在洛阳落地生根的生动实践。全市金融系统将坚决贯彻落实市委部署要求，以李亚书记关于洛阳金融做好“引金入洛、企业上市、风险防控”三项工作指示为根本遵循，凝心聚力、开拓进取，推动金融业高质量发展，为洛阳都市圈建设提供强有力的金融支撑。

金融是现代经济的血脉，血脉通，增长才有力。党的十九届五中全会在百年交汇之际谋篇布局，擘画未来五年发展蓝图。市委全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，提出的深化提升“9+2”工作布局、高质量建设现代化洛阳都市圈总体目标是习近平总书记关于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局重要论述在洛阳落地生根的生动实践。全市金融系统将坚决贯彻落实市委部署要求，以李亚书记关于洛阳金融做好“引金入洛、企业上市、风险防控”三项工作指示为根本遵循，凝心聚力、开拓进取，推动金融业高质量发展，为洛阳都市圈建设提供强有力的金融支撑。

一、坚定不移发挥金融支持洛阳都市圈建设作用，加快培育区域金融中心。市委明确把现代化洛阳都市圈建设作为我市“十四五”经济社会发展的主战场主抓手主平台，以都市圈建设构建洛阳新发展格局。洛阳金融工作将以区域金融中心建设作为金融业发展的主战场主抓手主平台，持续协调都市圈银行分行业务划转、洛阳银行在都市圈城市设立分行等工作，加快培育区域金融中心，增强洛阳金融场域载体吸引力，为洛阳经济高质量发展、现代化都市圈建设提供强力金融支撑，推动金融与实体经济协调发展。

二、坚定不移深化“引金入洛”工程，推动形成都市圈金融集聚效应。深入实施“引金入洛”工程，加快引进渤海银行在洛设立分支机构，实现全国12家股份制银行在洛全覆盖。做大做强金融业规模，通过引进、新设金融机构、壮大地方法人金融机构等方式，稳步提升金融业GDP占比；完善现代金融服务体系，采取引进、并购等方式，逐步集聚银行、保险、证券、基金等牌照资源，补齐金融发展短板；保持信贷增长、社会融资规模与经济增速基本匹配，用好创新型结构性金融工具，吸引更多资金汇聚洛阳；紧密结合国家、省发展规划，进一步加强谋划、推动创新，加大金融业开放，把握好洛阳金融发展机遇，推动形成都市圈金融集聚效应，提升金融辐射能力。

三、坚定不移推进企业上市工作，助力洛阳“中西部科技创新高地”建设。抢抓科创板试点注册制和创业板、新三板改革新机遇，强化“培育、改制、辅导、申报、上市、做强”全周期工作机制，聚焦优势主导产业，特别是瞄准高端轴承、智能装备、特色新材料、生物医药等科技创新型企业，深挖洛阳科研院所、大型国企“硬科技”的“富矿”，培育引进创新龙头企业、“瞪羚”企业和科技型中小企业，新增一批国家高新技术企业，集中力量推动一批科技型企业实现科创板上市，激活企业内在动力、拓宽企业市场、提升企业核心竞争力，助力洛阳建设“中西部科技创新高地”。

四、坚定不移维护区域金融稳定，为洛阳都市圈建设营造安全稳定金融环境。金融安全是国家安全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的重要基础，金融活经济活、金融稳经济稳。进一步完善金融风险防范处置联席会议制度，健全金融风险监测预警体系，不断提升金融风险预判能力，真正做到早发现、早处置。同时，保持对非法集资、非法信贷等金融乱象露头就打的高压态势，切实维护金融安全和社会稳定，为洛阳都市圈建设营造良好金融生态环境，吸进更多的金融机构设在洛阳、更多的社会资本投到洛阳。（李金迎）