娄会峰：在“五个结合”实践中护航洛阳“十四五”开好局起好步

学习党史是坚持和发展中国特色社会主义、把党和国家各项事业继续推向前进的必修课。

学习党史是坚持和发展中国特色社会主义、把党和国家各项事业继续推向前进的必修课。只有修好了这门课，才能深刻领悟党的初心和使命，更好把握历史规律、认识历史必然、掌握历史主动，自觉传承红色基因、站稳人民立场，在党史学思践悟中不断增强守初心、担使命的思想自觉和行动自觉。对此，要坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，不断深化对党史全貌的系统把握，真正学懂弄通党从哪里来、到哪里去等重大问题。只有修好了这门课，才能深刻领悟党的理论成果和思想伟力，更好解决世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题，自觉做共产主义远大理想、中国特色社会主义共同理想和中国梦的坚定信仰者、忠实实践者。对此，要自觉把学习党史同学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记有关党史的重要论述结合起来，带着信仰学、带着感情学、带着责任学，真正做到学有所思、学有所悟、学有所得。只有修好了这门课，才能深刻领悟党的领导地位和坚强核心，更好认知党的十八大以来的历史性成就和历史性变革，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。对此，要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实提高把握大局大势、应对风险挑战的能力和水平，努力把学习成效转化为工作动力和实效。

习近平总书记强调，开展党史学习教育是党的政治生活中的一件大事，要立足实际、守正创新，高标准高质量完成学习教育各项任务。政法机关是党和人民手中的“刀把子”，更应该深化对党史全貌的系统把握，自觉扛起新时代政法工作职责使命，通过学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，全面强化党对政法工作的绝对领导，全面提升服务人民群众能力水平，努力建设更高水平的平安洛阳、法治洛阳，为深化提升“9+2”工作布局，保障“十四五”开好局起好步，实现“四强两优三争先”奋斗目标，创造安全稳定的社会环境。

一要把党史学习教育与服务保障现代化洛阳都市圈建设结合起来。深入践行习近平法治思想，切实发挥法治固根本、稳预期、利长远重要作用，为加快洛阳都市圈建设提供法治引擎。更加注重发挥制度优势和法治威力，不断提高防范化解重大风险的能力，健全社会治安防控体系和矛盾纠纷多元化解机制，切实维护社会大局稳定。善用法治方式推动洛阳融入新发展格局，强化知识产权全链条保护，激发创新活力。深入推进落实“河长+检察长+警长”工作机制，助推黄河流域生态保护和高质量发展。落实政法系统优化营商环境工作举措，持续开展影响营商环境执法司法突出问题整治，着力营造一流法治化营商环境。

二要把党史学习教育与政法队伍教育整顿结合起来。一代又一代政法干警把红色基因熔铸进血液、铭记在灵魂，为维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业作出了巨大贡献。但当前政法队伍还存在一些突出问题，全面从严管党治警的任务永远在路上。要把开展党史学习教育与政法队伍教育整顿有机结合起来，把党史学习教育作为教育整顿的突出任务和重点内容，进一步强化理论武装，在深化思想发动上下功夫，不断加强党性锻炼，在传承红色基因中夯实忠诚纯洁可靠的思想根基，努力打造党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。

三要把党史学习教育与政法意识形态工作结合起来。政法系统作为人民民主专政的工具，政法意识形态领域斗争复杂、尖锐。要坚持正确方向、把握正确导向，敢于担当、善于斗争，切实担负起、担当好加强意识形态阵地建设和管理的使命。创新思路、创新内容、创新载体，借助各类新媒体弘扬政法正能量。严格落实意识形态工作责任制，做到守土有责、守土尽责、守土负责。

四要把党史学习教育与补齐政法工作短板弱项结合起来。坚持标本兼治，拿出过硬举措，着力解决群众反映强烈的执法司法突出问题，切实提升人民群众对政法工作的知晓度、认可度、满意度。通过每月开展民意调查，找准影响群众安全感和满意度的突出问题，采取有针对性措施，逐项整改到位。深入开展“四官”服务进村(社区)工作，严格落实定期走访、“三上门三必访”等制度，把为民服务各项工作做实做细。专项整治涉法涉诉信访案件，常态化开展案件评查，通过深入开展政治督察、纪律作风督查巡查等，推动突出顽瘴痼疾彻底解决。

五要把党史学习教育与“我为群众办实事”实践活动结合起来。结合政法工作实际，深入践行党的初心使命、根本宗旨，发挥好共产党员先锋模范作用，开展好“我为群众办实事”实践活动。政法机关要主动适应人民群众新需要，努力提供多样化多层次多方面的执法司法产品，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。加大民生领域执法司法保障力度，切实解决基层的困难事、群众的烦心事。加快推进执法司法制约监督体系改革和建设，努力让人民群众在每一起案件办理、每一件事情处理中感受到公平正义。(娄会峰)