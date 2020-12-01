何伟：弘扬伟大精神 为全面建设现代化强市提供坚强组织保证

党的百年历史，既是一部不懈奋斗史，也是一部思想探索史，还是一部自身建设史。

党的百年历史，既是一部不懈奋斗史，也是一部思想探索史，还是一部自身建设史。通过学习深刻感受到，中国共产党能够生生不息、薪火相传、发展壮大，很重要的原因就是坚守了独特的精神根脉。在党的百年奋斗历程中，我们党培育了一系列彰显政党性质、反映民族精神、体现时代要求、凝聚各方力量的伟大精神，构筑起了中国共产党人的精神谱系。这些伟大精神，对于推动党所领导的伟大事业发挥了无可替代的重要作用。

这里重点围绕党在革命、建设和改革等不同时期形成的红船精神、井冈山精神、长征精神、延安精神、抗美援朝精神、“两弹一星”精神、抗洪精神、抗震救灾精神、抗疫精神及脱贫攻坚精神等十大精神进行探讨。一是革命时期的4个精神，其中，红船精神蕴含了“开天辟地、敢为人先的首创精神，坚定理想、百折不挠的奋斗精神，立党为公、忠诚为民的奉献精神”，在党的历史上具有开篇和奠基的重要地位。井冈山精神体现了坚定信念、艰苦奋斗，实事求是、敢闯新路，依靠群众、勇于胜利等丰富内涵，在开创中国革命崭新时期和开辟中国革命独特道路上发挥了强大的示范性和先导性作用。长征精神彰显了对革命理想和事业无比忠诚，艰苦奋斗、不怕牺牲，敢于胜利、顾全大局，严守纪律、紧密团结等重要内涵，开启了中国革命事业的伟大转折。延安精神呈现了坚定正确的政治方向，解放思想、实事求是的思想路线，全心全意为人民服务的根本宗旨，自力更生、艰苦奋斗的创业精神。其中，红船精神是我们党革命精神的起点，长征精神、延安精神等把革命精神推向一个高峰，凸显了以坚定的理想信念和无畏的斗争精神为核心的革命精神。二是社会主义革命和建设时期的2个精神，其中，抗美援朝精神展现了爱国主义、革命英雄主义、革命乐观主义、革命忠诚和国际主义精神。“两弹一星”精神是我国老一辈科学家自觉培育践行的一种崇高品质，充分彰显了爱国之情、报国之志和科学奋斗精神。这两个精神都集中体现了这一时期特有的艰苦奋斗、奋发图强的创业精神。三是改革开放和现代化建设时期的2个精神，其中，抗洪精神体现了“万众一心、众志成城，不怕困难、顽强拼搏，坚韧不拔、敢于胜利”的精神内涵，成为我们战胜各种困难、扫除各种障碍的宝贵精神财富。抗震救灾精神显示了广大军民在党中央坚强领导下，临危不惧、迎难而上，用生命和鲜血展示了当代中国人的精神风貌。这两个精神都是不同时空条件下形成的改革创新精神的一种体现。四是中国特色社会主义新时代的2个精神，其中，抗疫精神是在同新冠肺炎疫情的殊死较量中铸就的“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大精神，展现了中国力量、中国担当。脱贫攻坚精神蕴含了“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的丰富内涵，是党的宗旨、人民意志、民族精神的生动写照。这两个精神都从不同方面彰显了新时代伟大奋斗精神。

这些伟大精神是我们党薪火相传的灵魂所系和力量所在，蕴含着中国共产党人的崇高信仰、先进思想和优良作风。在新征程中必须进一步弘扬伟大精神，更好汲取奋进力量。一是把政治灵魂坚守好。党在不同时期形成的不同内涵的革命精神，之所以对鼓舞斗志和士气产生强大作用，是因为它们都蕴含着坚定的理想信念，这也是我们共产党人的精神支柱和政治灵魂。回首我们党100年的不平凡征程，无数共产党人不惜流血牺牲，靠的就是信仰。弘扬伟大精神，就需要始终把马克思主义理论作为必修课，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓实党史学习教育，用好“中共洛阳组”诞生地纪念馆、洛八办等红色资源，强化党性教育，进一步引导广大党员干部坚定理想信念，保持政治定力，在追求崇高理想的征程上创造更加非凡的业绩。二是把改革创新推进好。党的百年奋斗史，就是红色精神谱系与时俱进、不断创新的发展史。当前，洛阳发展进入关键时期，李亚书记在市委十一届十四次全会上总结分析了“四期碰头”的特征，即战略机遇叠加期、转型跨越裂变期、特色优势彰显期、风险挑战交织期。准确把握“时”与“势”，需要大力弘扬伟大精神，紧紧聚焦制约转型发展高质量发展的思想观念、体制机制等，解放思想、改革创新，加快形成与新发展阶段相适应、与新发展理念相一致、与新发展定位相匹配的干部工作体系、基层组织体系、人才工作体系，更好凝聚起广大党员干部群众和优秀人才奋进新征程的磅礴力量。三是把艰苦奋斗践行好。从革命时期的井冈山精神、长征精神，到建设时期的抗美援朝精神、“两弹一星”精神，再到如今的抗疫精神、脱贫攻坚精神，都始终贯穿了艰苦奋斗、自强不息的高尚品格。进入新发展阶段，新问题新矛盾新挑战不断出现，更加需要继续弘扬伟大精神，艰苦奋斗、攻坚克难。具体到组织工作，将坚持在增强落实力执行力穿透力上下功夫，特别是对于县乡领导班子换届以及党建引领、“四治”并进、服务进村(社区)等重点工作，进一步细化工作方案，明确时间节点、责任主体，注重调研指导，强力推进落实，切实为高质量建设洛阳都市圈、全面建设现代化强市提供坚强组织保证。(何伟)