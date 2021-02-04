陈淑欣：聚焦高质量发展 彰显统战法宝作用

根据会议安排，我认真学习了党的十九届五中全会精神，认真学习领会了习近平总书记关于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重要论述，观看学习了省委书记王国生所作的开班动员讲话和专题辅导报告，今天上午又聆听了董煜副院长所作的专题辅导报告，深受启发、收获颇丰。主要有以下认识体会。

根据会议安排，我认真学习了党的十九届五中全会精神，认真学习领会了习近平总书记关于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重要论述，观看学习了省委书记王国生所作的开班动员讲话和专题辅导报告，今天上午又聆听了董煜副院长所作的专题辅导报告，深受启发、收获颇丰。主要有以下认识体会。

第一，要认清发展形势，准确把握新发展阶段的新特征。当前，伴随着“十三五”收官、“十四五”开局，我国经济社会进入新发展阶段，发展基础更加雄厚、发展主题更加聚焦“高质量”、发展环境日益复杂多变。就统战工作而言，要充分认识国情、世情、“统情”新变化，主动适应“四个前所未有”对统战工作提出的挑战要求，更加坚决把习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想落实到位。

第二，要明确发展方向，积极践行新发展理念的新要求。新发展理念是我国现代化建设的指导原则，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，必须始终秉持根本宗旨、坚持问题导向、保持忧患意识，随时准备应对更加复杂更加困难的局势，在危机中育先机，于变局中开新局。就统战工作而言，要把新发展理念贯穿于统一战线各领域和统战工作全过程，持续推动理论创新和实践创新，引导广大党外人士为贯彻落实新发展理念建言献策、凝心聚力。

第三，要认准发展路径，加快形成新发展格局的新优势。要准确把握构建新发展格局的科学内涵，找准自身在“双循环”中的位置和比较优势，正确处理好供给和内需、国内大循环和国内国际双循环、深化改革和推动发展的关系，认真落实加快构建新发展格局的决策部署，牢牢掌握新发展阶段的发展主动权。就统战工作而言，要引领广大党外人士胸怀大局，把握大势，凝聚共识，为构建新发展格局建功立业；引导民营经济人士正确看待当前经营中的困难问题，坚定发展信心，努力推动企业转型升级、实现创新发展。

就洛阳统战工作而言，我认为，下一步应该大力发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神，在贯彻新发展理念、构建新发展格局中充分彰显新时代统一战线法宝作用。

一要发扬孺子牛精神，在坚持共建共享中广泛凝聚人心力量。引导全市各民主党派、工商联和无党派人士准确把握习近平总书记重要指示精神和党中央部署要求，准确把握洛阳发展方向与路径，围绕深化提升“9+2”工作布局、高质量建设现代化洛阳都市圈等全市中心工作，充分发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，履行好民主监督职能，积极建言献策，协助市委、市政府做好凝聚共识、化解矛盾、反映意见、维护稳定等工作，为洛阳全面建设社会主义现代化强市凝聚人心力量。要把引导民营企业促进共同富裕作为开展理想信念教育的重点内容，积极开展“百企兴百村”活动，引导民营企业家深入参与乡村振兴和促进就业工作，为促进共同富裕贡献力量。要以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实开展“同心圆·共发展”活动，发挥典型引领作用，促进民族聚居地区乡村振兴，推动民族团结进步创建工作再上新台阶。

二要发扬老黄牛精神，在坚持系统理念中助力优化发展环境。继续深化推进民营经济“两个行动”，发挥市县企三级培训平台作用，抓好民营企业对标提升行动，不断提升企业家的创新意识和创新能力，培育我市创新型民营企业家队伍；用好民企诉求智慧响应平台、民营经济统战服务综合平台，落实好市级领导联系商会和民营企业，营商环境评价反馈，营商环境观察员，营商环境监测点，季度政企座谈会、银企洽谈会，优秀企业发布等6项制度，持续为民营企业创业创新营造良好的营商环境，推动民营企业在创新实践中实现跨越发展。树牢底线意识，对标中央、省委要求，认真落实宗教工作三级网络两级责任制，扎实开展专项治理，持续推动宗教治理由治标向治本深化；在“导”字上下功夫，深化“四进”“五个一批”活动，深化宗教中国化实践探索；持续加强干部队伍宗教工作能力提升，特别是在今年换届工作结束后，加大对新任领导干部的宗教政策法规培训力度，确保基层宗教工作的连续性、稳定性。

三要发扬拓荒牛精神，在践行开放理念中打造统战场域载体。紧盯客家之源纪念馆及大谷关客家小镇项目建设进度，坚持每周到现场督导推进，确保项目严格按时间节点推进。依托洛阳客家文化研究会，发挥好洛阳在客家文化研究中的显著资源优势，打响洛阳客家祖源地品牌。发挥好洛阳欧美同学会的职能作用，引导支持留学人员在洛创新创业，加强同海外留学人员和留学人员团体联系，推动海外留学人员服务洛阳发展。加强省级对台交流基地关林建设，积极承办第十二届豫台经贸洽谈会，高规格举办好关林国际朝圣大典暨海峡两岸(洛阳)关公文化论坛，加大与长三角、珠三角台商台企密集区联系，找到产业互补点，为我市承接台商产业转移找到突破点。（陈淑欣）