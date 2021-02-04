赵会生：学好党校史 建好新党校

欲知大道，必先为史。在“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键节点，学党史，就是要从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，进一步把握历史发展规律和大势，始终掌握党和国家事业发展的历史主动；悟思想，就是要深刻感悟马克思主义的真理力量和实践力量，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

欲知大道，必先为史。在“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键节点，学党史，就是要从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，进一步把握历史发展规律和大势，始终掌握党和国家事业发展的历史主动；悟思想，就是要深刻感悟马克思主义的真理力量和实践力量，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

习近平总书记指出，“党校事业是党的事业的重要组成部分，党校是我们党教育培训党员领导干部的主渠道”。作为我们党思想建党、理论强党的主阵地，党校为党和国家各项事业发展发挥了不可替代的作用，作出了不可磨灭的贡献。延安时期，毛泽东同志为中央党校制定了“实事求是、不尚空谈”的校训，先后16次到党校讲课，并作了《整顿党的作风》《反对党八股》等报告，拉开了延安整风运动的序幕。这个时期的党校是毛泽东同志和党中央领导开展整风运动的发源地与主战场。改革开放时期，在以邓小平同志为核心的党的第二代中央领导集体领导下，中央党校为发起“真理标准问题”大讨论、推动实事求是思想路线的重新确立和党在指导思想上的拨乱反正做了大量工作。党的十八大以来，习近平总书记高度重视党校工作和党校事业，每年都亲自到中央党校作报告，一系列重要思想和重大理论都是通过党校这个大平台宣示。各级党校在认真学习、研究、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想方面也起到了重要的推动作用。

站在建党百年的新起点，回望党校的光辉历史，更加深刻感悟到党校在培训党的各级领导干部、加强党的思想理论建设、开展重大理论和现实问题研究、为党委政府提供决策咨询服务等方面的重要作用。对此，深感使命光荣、责任重大，必须从党和国家兴旺发达、长治久安的高度，把党校这个独特优势保持好、发挥好，扎实做好党校各项工作，更好地传承党校历史、发挥党校作用、培养优秀人才、服务中心大局。

要把党校姓党扛得更牢。党校姓党，是党校工作的根本原则，也是做好党校工作的根本遵循。要提高政治判断力，认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，坚持党校姓“马”姓“共”，旗帜鲜明、大张旗鼓地讲马克思主义、中国特色社会主义、共产主义和党的性质、宗旨等。要提高政治领悟力，坚定自觉地同党中央保持高度一致，严格按照“党要求干什么，党校就坚定干什么”的要求来制定教育和科研规划、确定教学和科研任务、设置教学和科研内容、创新教学和科研方法，不断提高“用学术讲政治”的能力和水平。要提高政治执行力，牢牢把握政治过硬是党校人的首要政治品质和政治生命线，始终对党中央关心什么、强调什么等“国之大者”心中有数，坚持把党校教学管理、科研咨政等各项工作放到党的事业全局中去谋划推动。

要把主业主课抓得更实。党的理论教育方面，引导和促使党员干部在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫。重点是坚持问题导向，落实好中央党校提出的学员“两带来”要求，聚焦党员干部关心的热点、难点和焦点问题开展教学研究。党性教育方面，当前重点是服从服务好全市党史学习教育，用好洛阳特有红色历史资源，精心打造党史学习教育专题，把党在洛阳的发展历史讲实、讲活、讲出彩。

要把服务大局做得更优。结合洛阳近年来的发展实践，用心讲好党的领导在统筹“两个大局”、把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展中的“主心骨”作用，确保这一重大部署要求在洛阳更加深入人心、形成生动实践。聚焦全市“十四五”时期“四强两优三争先”奋斗目标和2035年“三个强市、两个高地、一个家园”远景目标，以及高质量建设现代化洛阳都市圈、深化提升“9+2”工作布局、实施“97193”合理有效投资行动计划等重点任务，持续加大对市委决策部署的理论研究和宣传阐释力度。紧盯事关洛阳当前和长远发展的重大课题，加强前瞻性研究、针对性研究、对策性研究，拿出一批有质量、有分量的研究成果。发扬斗争精神、增强斗争本领，认真研究、宣传、阐述党的思想理论，加强对各种社会思潮的辨析和引导，旗帜鲜明地批驳各种错误思潮。

要把重点学科打造得更有特色。围绕贯彻落实习近平总书记关于河南工作重要讲话及指示批示精神、促进中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展、洛阳都市圈建设、深化提升“9+2”工作布局等专题，设计打造系统完整的课程体系，有针对性地培养党员干部的系统观念和推动发展的能力。聚力打造好贯彻新发展理念的洛阳实践课、洛阳红色党史精品课、文物保护利用特色经验课、加快推动转型发展的工业创新课、践行“两山”理论的洛阳样本课、推进基层治理体系和治理能力现代化的典型示范课六大特色课题。

要把自身建设抓得更严。以党校办学质量评估工作为抓手，坚持“以评促建”，注重业务指导，加强协调推动，全面加强县级党校建设，抓紧补齐基层短板。坚持以政治建设为统领，全面落实严以治校、严以治教、严以治学方针，重点加强对广大学员和教职工的思想政治引领，以全面从严治党的定力和恒心推进全面从严治校。加强党风廉政建设，坚持以制度管校、管人、管事，深化以案促改、一体推进不敢腐不能腐不想腐，持之以恒正风肃纪反腐，坚决维护好党校的良好形象。(赵会生)