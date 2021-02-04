王琰君：强使命 勇担当 努力践行“三新”要求

前段时间通过反复学习研读，进一步加深了对党的十九届五中全会精神、“十四五”规划、习近平总书记关于“三新”重要论述的理解和把握，尤其是更加清醒地认识到新发展阶段、新发展理念、新发展格局的“三新”重要论述是相互依存、相互促进的有机整体，必须毫不松懈、一以贯之地坚持下去。

前段时间通过反复学习研读，进一步加深了对党的十九届五中全会精神、“十四五”规划、习近平总书记关于“三新”重要论述的理解和把握，尤其是更加清醒地认识到新发展阶段、新发展理念、新发展格局的“三新”重要论述是相互依存、相互促进的有机整体，必须毫不松懈、一以贯之地坚持下去。结合分管工作实际，谈几点认识和体会：

一是对标对表，全面准确把握新发展阶段。习近平总书记强调，新发展阶段是我国在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段。这一重大论断是以习近平同志为核心的党中央对百年未有之大变局的深邃考量，是对我国国情世情的战略把握。对于洛阳而言，新发展阶段是全面开启建设社会主义现代化强市、高质量建设现代化洛阳都市圈的重要阶段，当前最迫切的任务就是加快转型发展高质量发展，在全国、全省发展大局中展现更大担当作为。进入新发展阶段，洛阳迎来了多重战略叠加的机遇期，促进中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展战略，省委省政府支持洛阳加快建设副中心、都市圈等一系列政策利好持续释放，形成了构建洛阳发展新优势的雄厚支撑。同时，也面临不少困难和挑战，经济总量在全省占比还不高，城市能级与新发展定位还不相称；发展不平衡不充分问题仍然突出，县域经济总体实力较弱，改革攻坚、转型发展的任务还比较艰巨；开放引领作用不强，经济外向度不高等。我们只有正确认识新发展阶段，做好进入新发展阶段的思想准备和工作准备，才能把机遇转化为优势，把挑战转化为动力，推动经济发展行稳致远。在具体工作进程中，我们必须在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实做到同频共振、同心同德，以坐不住、等不起、慢不得的紧迫感和危机感，潜心研机析理，廓清模糊认识，学深悟透新发展阶段的题中应有之义，在全国、全省大局中找准洛阳发展的坐标，奋力开启全面建设社会主义现代化强市新征程。

二是锚定目标，坚定不移贯彻新发展理念。习近平总书记强调，发展理念是发展行动的先导，是管全局、管根本、管方向、管长远的东西，是发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现。“十三五”以来，市委始终坚持以新发展理念为引领，结合洛阳实际，探索形成了全面推进“9+2”工作布局的思路举措，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，创造了一系列“洛阳速度”“洛阳质量”“洛阳品位”，从一个区域、多个方面印证了新发展理念是经济社会发展的理论和实践指南。进入新发展阶段，我们更要始终如一、主动自觉地把新发展理念作为指引新时代洛阳发展的“指南针”和“指挥棒”贯穿发展各领域、全过程，在更高标准上实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相互统一、相得益彰。要突出创新发展和高质量发展，聚焦“四强两优三争先”奋斗目标，持续深化提升“9+2”工作布局，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务、大力实施“五提”行动，紧紧扭住项目建设“牛鼻子”，构建场域载体“强磁场”。围绕“755”现代产业体系，全力推进“97193”合理有效投资行动计划，盯紧抓好呼南高铁豫西通道、机场三期、地铁二期、百万吨乙烯等重大项目，大力推进“6+3+X”新型产业专业园区建设，加快形成新的经济增长点，为高质量发展注入强劲动力。要突出黄河全流域生态保护治理，着力抓好黄河生态廊道建设，大力推进节能降碳，筑牢绿色生态屏障，打造一体联动的生态都市圈；要突出以人民为中心的发展思想，在发展中增进民生福祉，积极投身“我为群众办实事”实践活动，集中精力，精心组织，高效率、高质量、高品位办好今年既定的11个方面123件民生实事，实打实解决好人民群众急难愁盼的问题；要突出统筹发展与安全，强化风险意识、底线思维，稳妥有序防范化解各类风险隐患，坚决守住不发生区域性、系统性风险的底线，确保发展更安全、更可靠。

三是主动作为，勇于担当融入新发展格局。党的十九届五中全会提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。融入新发展格局，是摆在我们面前的“政治必答卷”，必须强化战略思维，不遗余力、不惜气力，保持定力、持续用力，用实际行动把“政治必答卷”答完整、答到位。我们要借力借势，做好对接融入联动发展这篇大文章，把高质量建设现代化洛阳都市圈作为主战场主抓手主平台，持续提升洛阳自身发展能级，推动洛济深度融合、洛平洛三洛焦合作联动，积极融入郑洛西高质量发展合作带建设，推动洛阳都市圈加快成为具有全国影响力的现代化都市圈。要以投资为牵动，持续扩大内需，继续加大“两新一重”等重点领域投资力度，激发民间资本活力，以投资的快速增长提升经济的活跃度。要以创建国际消费中心城市为平台载体，持续实施消费提力行动，形成拉动经济增长的活力支撑。要以全面深化改革为突破口，持续加大改革力度，统筹抓好国企改革、“放管服”改革等重点领域关键环节改革，接稳用好省级下放权限，培优培强参与循环发展的软环境、软实力。要统筹利用好国际国内两个市场、两种资源，建好用好自贸区、自创区、跨境电商综试区、综保区等开放平台和各类口岸，培育壮大开放主体、拓展开放领域，全方位提升开放水平。

以强烈政治担当践行“三新”要求，既是当务之急，也是长期任务。下一步，要把学习贯彻全会精神和“三新”要求作为首要政治任务，坚持学在深处、谋在新处、干在实处，踏实走好每一步、用心做好每件事、奋力干好每一天，把全会决策部署特别是习近平总书记关于“三新”的重要论述，转化为干事创业的强大动力、有力举措和实际成效，以优异成绩迎接建党100周年。（王琰君）