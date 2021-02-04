吴中阳：积极融入国家战略 在服务高质量发展中奋勇争先

党的十九届五中全会召开以来，本人通过多种形式持续深入学习全会精神，及时跟进学习习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班开班式上、在中共中央政治局第二十七次集体学习时、两会期间参加青海代表团、内蒙古代表团审议时的重要讲话精神等；聆听了省委书记王国生的动员讲话和专题辅导报告、清华大学董煜老师的专题辅导报告，对习近平总书记关于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重要论述，对“国之大者”有了更加深入的理解和把握，进一步提升了站位、开阔了视野、明晰了思路方向。

党的十九届五中全会召开以来，本人通过多种形式持续深入学习全会精神，及时跟进学习习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班开班式上、在中共中央政治局第二十七次集体学习时、两会期间参加青海代表团、内蒙古代表团审议时的重要讲话精神等；聆听了省委书记王国生的动员讲话和专题辅导报告、清华大学董煜老师的专题辅导报告，对习近平总书记关于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重要论述，对“国之大者”有了更加深入的理解和把握，进一步提升了站位、开阔了视野、明晰了思路方向。

理念是行动的先导，发展方式要转变，首先发展理念必须转变。我国经过新中国成立以来特别是改革开放40多年的不懈奋斗，虽然积累了雄厚的物质基础，但也存在着经济大而不优、创新能力不强及生态环保、民生保障存在短板，区域发展不平衡不充分等突出问题。在实现第一个百年奋斗目标基础上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，需要更为深入地贯彻新发展理念、构建新发展格局，把高质量发展摆在更加突出的位置，切实转变发展方式，着力提升发展质量和效益，推动经济社会高质量发展。

对照习近平总书记要求，对照国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要，市委确立的“三个强市、两个高地、一个家园”现代化洛阳远景目标、“十四五”时期“四强两优三争先”奋斗目标、洛阳都市圈建设“三区一中心一枢纽”定位及相应的任务举措，都体现了立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局的要求，体现了市委落实中央、省委各项战略决策的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

下一步，市人大常委会党组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、省委、市委战略决策，强化系统观念，自觉在融入国家战略、服务全市大局中谋划工作、推动落实，为实现洛阳转型发展高质量发展积极贡献力量。

一要持续强化政治理论学习。深入学习领会习近平总书记关于“三新”的重要论述，与学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想结合起来、贯通起来，坚持系统思维，从错综复杂的矛盾关系中把握政治逻辑，做到政治立场不移、政治方向不偏，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要坚持胸怀“两个大局”，把“国之大者”时刻放在心中，完整把握、准确理解、全面落实好“三新”要求，把贯彻党中央精神体现到谋划人大重点工作、重要任务、重大举措的实践中，经常对表对标、及时校对偏差，推动人大工作沿着正确方向行稳致远。

二要围绕中心履职行权。围绕推动黄河流域生态保护和高质量发展国家战略落实、建设洛阳都市圈等中心工作，认真行使好立法、监督、重大事项决定等职权，在建设现代化强市新征程中奋勇争先。拟制定《洛阳市水资源管理条例》《洛阳市湿地保护条例》；对场域载体、黄河流域生态治理、城市有机更新等进行专题调研；对黄河流域生态保护和高质量发展、优化营商环境工作开展情况进行专题询问；对固体废物污染防治、就业促进“一法一条例”贯彻实施情况进行执法检查；审查批准2021年政府投资项目计划、市国土空间规划(2020—2035)；持续开展好“联企入企惠企助企”活动，协调解决企业发展难题，推动“六稳”“六保”“五提”工作落到实处。加强与都市圈地市人大的工作交流，探索在协同立法、联动监督、代表活动等方面开展合作，形成推动都市圈高质量发展的人大合力。

三要多措并举助推发展。始终坚持以人民为中心发展理念，把高质量发展同满足人民美好生活需要紧密结合起来，围绕人民群众关心关注的环保、教育、养老、医疗、老旧小区改造等热点难点问题深入开展执法检查、视察调研等，办好群众“急难愁盼”问题，推动坚持生态优先、实现高质量发展、创造高品质生活有机结合、相得益彰。坚持以“两联系”“两提高”为重点，落实好代表培训、代表视察、议案建议办理、代表联络站建设及活动开展等各项工作制度，引导广大代表不断提升联系群众、服务发展的能力和水平，积极促进代表作用发挥。扎实开展好常委会及机关党史学习教育，教育引导党员干部坚定理想信念、筑牢初心使命、增强斗争精神、提升斗争本领，做到学党史、悟思想、办实事、开新局，推动新时代人大工作再上新台阶，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。（吴中阳）