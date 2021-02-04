全国城市休闲和旅游竞争力“名列前茅30城”名单出炉 洛阳列第19名

洛阳再获殊荣！近日，《中国城市休闲和旅游竞争力报告(2020)》(以下简称《报告》)发布全国城市休闲和旅游竞争力“名列前茅30城”名单，洛阳列第19名，为全省唯一上榜城市。

洛阳再获殊荣！近日，《中国城市休闲和旅游竞争力报告(2020)》(以下简称《报告》)发布全国城市休闲和旅游竞争力“名列前茅30城”名单，洛阳列第19名，为全省唯一上榜城市。

《报告》由北京联合大学和社会科学文献出版社联合发布，是当前我国出版的第一部将“城市休闲竞争力”和“城市旅游竞争力”作为共轭动力并行研究的研究报告，旨在寻找城市休闲和旅游竞争力的提升途径。结合城市休闲和旅游竞争力综合指数，主办方最终评定北京、上海、杭州、南京、广州、深圳、重庆、苏州、厦门、成都、大连、青岛、天津、无锡、西安、武汉、宁波、长沙、洛阳、黄山、哈尔滨、珠海、福州、太原、昆明、沈阳、济南、长春、贵阳、泉州等为本次全国城市休闲和旅游竞争力“名列前茅30城”。

打造“古都夜八点”，点亮洛阳夜经济(资料图片)

《报告》指出，城市休闲和旅游竞争力主要反映城市生态环境、生活环境、景观资源、文化资源、休闲和旅游空间及休闲和旅游安全保障等要素，其中本地居民居住休闲、外地游客旅游所需环境，是城市休闲和旅游竞争力的基础条件和第一驱动力。

《报告》认为，“名列前茅30城”城市都有不少优势可圈可点，创造了各具特色的可贵经验。

跻身“名列前茅30城”，得益于洛阳在生态、文旅、城建等诸多领域的持续发力。

洛阳黄河生态廊道风景如画(资料图片)

生态环境是城市休闲和旅游的重要因素之一。近年来，我市牢固树立绿色发展理念，深入实施蓝天、碧水、净土、国土绿化、生态修复“五大行动”，坚决打赢污染防治攻坚战，让“绿水青山就是金山银山”的理念在河洛大地落地生根。前不久，主线长213公里的洛阳黄河生态廊道全线贯通，有效串联孟津黄河湿地、西霞院、小浪底，新安鹰嘴山、万山湖、黛眉山等生态景观和旅游资源，迅速成为游客青睐的自驾游线路之一。

洛阳地铁1号线通车(资料图片)

城市建设是反映居民生活环境的主要指标。近年来，我市坚持高水平规划、高质量建设、精细化管理，推动城市内涵式发展，城市建设的“工笔画”越描越精细。洛阳地铁1号线通车，王城大道快速路全线贯通，翠云峰立交等30余座城市立交建成投用，城市交通更加畅达。278个城市游园、205座河洛书苑、1000公里城市“乐道”相继建成，老百姓的获得感幸福感安全感不断提升。

作为国务院首批公布的历史文化名城之一，洛阳文化旅游的特色和魅力日益彰显。近年来，我市站在文化自信的高度，加快构建文化传承创新体系，持续抓好文化旅游资源转化，做好传统文化的现代表达、河洛文化的国际表达。2020年央视中秋晚会、第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖、全国石窟寺保护与考古工作座谈会等国家级重大文化活动相继在洛举办，“两节一会一论坛”影响力持续提升；大运河国家文化公园、牡丹博物馆、大谷关客家小镇等项目顺利推进，二里头遗址申遗全面启动，洛阳成功获评首批国家文化和旅游消费示范城市、中国夜游名城等，城市知名度、美誉度和吸引力大幅提升。

今天的洛阳，传统与现代交汇、古韵与新风交融，“古今辉映、诗和远方”新画卷越绘越精美，古都洛阳越来越有国际范儿！(记者 李冰)