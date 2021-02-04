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洛阳市高招体检正在进行 市招生考试中心提醒：放弃高招体检 不能参加高职单招

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.09 08:24

　　随着我市2021年高招体检的进行，目前，已有部分高三考生拿到了自己的体检表。体检表中的“不宜就读”是啥意思？不参加高招体检，能参加高职单招吗……对于考生和家长关心的问题，我们请市招生考试中心普招科科长高冰南、中招科科长侯玉平进行解答。

　　关键词 高招体检

　　●高招体检表中的“不宜就读”是什么意思？

　　答：高招体检结论，一般分四种情况：

　　第一种：学校可以不予录取

　　此类考生因患严重疾病，如严重心脏病、恶性肿瘤等，暂不宜报考各类普通高等学校，建议考生先治疗疾病再报考。

　　第二种：学校有关专业可不予录取

　　此类考生身体状况报考某些专业会受到限制，即便填报了这些专业，学校也可以不予录取，如裸眼视力任何一眼低于5.0者，不能录取的专业有飞行技术、航海技术、消防工程等。

　　第三种：部分专业不宜就读

　　此类考生的身体状况可报考普通高校的许多专业，但因其患有某种疾病或有某种生理缺陷，部分专业不宜就读，如主要脏器动过较大手术，不宜就读地矿类、水利类等专业。考生虽可报考不宜就读的专业，但今后在该专业的就业和发展方面可能受影响，因此建议根据自身情况慎重选报。高校在进行录取时，通常不会因考生报考了不宜就读的专业而退档，也不会将学生调剂到不宜就读的专业。

　　第四种：适合选报普通高校各专业

　　此类考生身体状况符合高校各类专业就读条件，可选报高校的各类专业。不过，需要注意两点：第一，在高招体检标准的基础上，部分高校的部分专业，对考生身体条件有要求，考生和家长要详细看心仪高校招生章程。第二，选报军事、公安、司法等有特殊要求的高校和专业，须另行参加体检。

　　●放弃高招体检，能参加高职单招吗？

　　答：不能。根据规定，所有参加2021年普通高考及提前单独招生(含对口招生)的考生，均须参加体检。

　　若考生此前放弃了体检，现在想参加高职单招，须注意两点：第一，今日(4月9日)18时前，登录“河南省普通高校招生考生服务平台”(http://pzwb.heao.gov.cn)，填报高职单招志愿；第二，向自己学校老师申请参加高招体检，我市高招体检将于4月20日结束。

　　关键词 学业水平考试

　　●学业水平考试成绩怎么查？

　　答：目前，2019级学业水平考试成绩除了信息技术，其余9科也已公布，考生可登录省招办官网(www.heao.gov.cn)，点击“高中学业水平考试成绩查询”，输入考生号、姓名等信息查询。若忘记考生号，可通过自己学籍所在高中的学籍系统查询。

　　关于高招体检和高考，您有什么疑问，均可拨打电话18625795911与记者联系，我们将请专家为您答疑解惑。
[ 责任编辑：马佳佳]
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