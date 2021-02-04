洛阳市举行“修好党史必修课 争做新时代先锋”党史学习教育宣讲大会

昨日，我市举行“修好党史必修课 争做新时代先锋”党史学习教育宣讲大会。市委直属机关工委组织市直机关87家基层党组织的600余名党员代表参会，大家共同上了一堂生动的党史课。

昨日，我市举行“修好党史必修课 争做新时代先锋”党史学习教育宣讲大会。市委直属机关工委组织市直机关87家基层党组织的600余名党员代表参会，大家共同上了一堂生动的党史课。

市委宣传部副部长李国强作宣讲报告，他围绕学习领会习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，回顾了百年来我们党团结带领人民走过的光辉历程、取得的辉煌成就，带领大家温习了焦裕禄、龚全珍等先进模范人物的感人事迹。最后，李国强结合市直机关实际，就理解好“为何学”，把握好“学什么”，谋划好“怎么学”给大家提出具体的意见和建议。

“这是一堂生动的宣讲课，让我体会到了我们党筚路蓝缕、历久弥坚的艰辛与荣光。”市财政局社保科科员马文珏说，她将把党史学习教育同本职工作紧密结合起来，扎实做好各项工作，把学习成效转化为工作实效，切实做到学党史、悟思想、办实事、开新局。(记者 孙小蕊 实习生 蔡怡荷 通讯员 赵聪敏)