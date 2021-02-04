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洛阳高质量建设现代化都市圈 全力融入国家战略和河南发展大局
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.09 08:14

　　编者按

　　昨日，《人民日报》第16版刊发通讯，报道我市立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，在中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略中奋勇争先，深化提升“9+2”工作布局，以建设现代化洛阳都市圈为主战场主抓手主平台，阔步新征程，奋力在高质量发展的赛道上跑出“加速度”。本报今日全文转发，敬请关注。

　　“十四五”的第一个春天，牡丹如约绽放，洛阳繁花似锦，再次吸引世人目光。

　　国家自贸试验区、自创区、跨境电商综合试验区等重大平台相继落地，现代化都市圈建设铿锵起步；“东方博物馆之都”规模初具，入选世界旅游联盟、国家文化和旅游消费示范城市、中国夜游名城。近年来，洛阳综合实力持续提升。

　　洛阳立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，在中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略中奋勇争先，深化提升“9+2”工作布局，以建设现代化洛阳都市圈为主战场主抓手主平台，阔步新征程，奋力在高质量发展的赛道上跑出“加速度”。

　　融合聚力建设洛阳都市圈

　　2020年12月22日，《洛阳都市圈发展规划(2020—2035)》发布，标志着洛阳都市圈建设正式进入“起步就加速”的发展阶段。“十四五”时期，洛阳都市圈作为支撑河南省经济高质量发展的重要区域，将承担引领中原城市群西部转型创新发展，辐射带动陕东、晋南发展的重要职责。

　　风劲潮涌，自当扬帆破浪。洛阳紧密对接国家“十四五”规划，进一步细化实化洛阳都市圈战略规划，会同济源、平顶山、三门峡、焦作合作制定了洛济深度融合以及洛平、洛三、洛焦联动发展措施，启动编制洛阳都市圈国土空间规划和生态建设、综合交通专项规划，推动强自身与强辐射、强带动有机融合。

　　洛阳、济源旅游年票已合而为一，两地开通城际公交，济源东站到洛阳高速公路免费通行，固定电话资费同城化。随着洛阳都市圈建设按下“快进键”，协同联动发展初见成效，交通设施互联互通、基础设施共建共享、公共服务共利共惠取得突破性进展。

　　2020年，洛阳地区生产总值达到5128.4亿元，继续居中西部地区非省会城市首位，联动周边打造现代化都市圈的基础更加稳固，郑洛西高质量发展合作带建设有序推进。

　　创新驱动，挺起制造业脊梁

　　伴随着现代化洛阳都市圈建设高质量推进，新发展格局下的洛阳阔步向前。

　　前不久，科技部、中国科学技术信息研究所发布的报告显示，在2020年创新型城市创新能力指数排名中，洛阳居第37位。近年来，洛阳市研发投入强度连续多年居全省首位，“嫦娥”“蛟龙”“天眼”等大国重器闪耀洛阳元素。

　　作为老工业基地，洛阳坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，大力推动工业稳增长和转型升级，已连续两年成为全国工业稳增长和转型升级成效明显城市。

　　传统产业“发新芽”，新兴产业“结硕果”。洛阳把发展新兴产业摆在更加重要的位置，坚持引育并举、强化产研结合，新兴产业实现跨越发展。2020年，洛阳市机器人及智能装备、新能源、生物医药、节能环保产业营业收入同比分别保持了两位数增长，一批优强企业应运而生。

　　当下，聚焦构筑全国先进制造业基地，厚植都市圈先进制造新优势，洛阳积极推动洛济、洛汝、洛渑、洛巩产业带协同发展，加快建设面向世界、面向未来的先进制造业产业体系。如今，LYC轴承等8家企业已与济源市企业签订产业合作协议，三邦环保材料、洛阳炼化正丁烷深加工等一批区域联动产业项目落地实施。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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