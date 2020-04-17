洛阳市委统战部组织召开《中国共产党统一战线工作条例》专题培训会

8日，市委统战部组织召开《中国共产党统一战线工作条例》专题培训会，深入学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》(以下简称《条例》)。

8日，市委统战部组织召开《中国共产党统一战线工作条例》专题培训会，深入学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》(以下简称《条例》)。

培训会上，省委统战部副部长张红林从《条例》修订的背景过程和意义、统一战线的重要地位作用、加强党对统一战线工作的集中统一领导、各领域统战工作的主要任务和着力重点、加强党外代表人士队伍建设、抓好《条例》的贯彻落实等方面，作专题辅导报告。中央社会主义学院统战理论教研部主任、教授王小鸿以《中国共产党百年统战史》为题，介绍了中国共产党百年统一战线历史发展脉络。

培训会强调，要切实增强学习贯彻《条例》的政治责任感和使命感，深刻理解新时代统战工作的指导思想、基本原则和重点任务，不断提高统战工作科学化、规范化、制度化水平，推动新时代统战工作高质量发展。与会人员纷纷表示，将加强学习，主动对照《条例》找准落实的结合点、切入点、着力点，切实将《条例》逐条转化为统一战线工作的新思路、新举措、新成效，为洛阳都市圈、现代化强市建设贡献更多统战智慧和力量，以优异成绩迎接建党100周年。(记者 郭飞飞 通讯员 陈振豪)