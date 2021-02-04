李亚：立足新发展阶段贯彻新发展理念构建新发展格局 走好全面建设社会主义现代化强市新征程

深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，必须牢牢把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重大意义和丰富内涵，切实做到学懂弄通做实。

深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，必须牢牢把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重大意义和丰富内涵，切实做到学懂弄通做实。

一、准确理解和把握“进入新发展阶段明确了我国发展的历史方位”，在识变应变求变中不断育先机开新局。当前，我们已经进入新发展阶段。新发展阶段标注了党和国家事业发展新的历史方位。要把准新发展阶段的深刻内涵，掌握新的历史方位和实践要求，在推进现代化强市建设上不断开创新局面。一要认清新发展阶段的新形势。进入新发展阶段，世界百年未有之大变局加速演进，我国发展面临的国内外环境正在发生深刻复杂变化，既带来一系列新机遇，也带来一系列新挑战。洛阳发展呈现出战略机遇叠加期、转型跨越裂变期、特色优势彰显期、风险挑战交织期“四期碰头”的鲜明特征。作为领导干部，要始终对“时”与“势”保持清醒洞察，善于在审时度势中找到指导实践、推动发展的正确方法；要注重顺时应势，善于抓住机遇，谋划更多符合规律性、体现针对性、具有实效性的思路举措；要善用“时”与“势”，创造性开展工作，切实把牢工作主动权。二要明晰新发展阶段的新任务。进入新发展阶段，我们要乘势而上向第二个百年奋斗目标进军。洛阳“十四五”要实现“四强两优三争先”奋斗目标，到2035年要打造具有全国重要影响力的现代化都市圈，基本建成“三个强市、两个高地、一个家园”的现代化洛阳。作为领导干部，既要认清这份使命的千钧分量，知责于心、担责于身、履责于行，自觉在大局下谋划和推进分管领域工作；也要认清这份使命不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，自觉担苦担难担重担险，扎实做好各项工作，示范带动全市上下全力以赴朝着现代化强市目标奋进。三要把准新发展阶段的新要求。党的十九届五中全会明确提出“十四五”发展要以推动高质量发展为主题，指明了新发展阶段的根本要求。新时代的发展必须是高质量发展。作为领导干部，要带头把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，扭紧高质量发展的主攻方向和实现路径，有效破解长期存在的深层次、根本性问题，以分管领域工作高质量助推洛阳发展高质量。

二、准确理解和把握“贯彻新发展理念明确了我国现代化建设的指导原则”，将新发展理念完整准确全面贯彻到位。党的十八大以来，我们党对经济社会发展提出许多重大理论和理念，其中新发展理念是最重要、最主要的。新发展理念是管全局、管根本、管长远的导向，是推动高质量发展的根本遵循和行动指南，必须完整准确全面贯彻到位。一要以目标导向贯彻新发展理念。习近平总书记指出，“为人民谋幸福、为民族谋复兴，既是我们党领导现代化建设的出发点和落脚点，也是新发展理念的‘根’和‘魂’”。贯彻新发展理念，必须做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。作为领导干部，要始终把为民造福作为最重要的政绩，结合洛阳实际，着力在破解城乡二元结构矛盾、推动“七个有所”取得新突破、办好民生实事上下更大功夫，让群众真真切切感受到共同富裕不仅仅是一个口号，而是看得见、摸得着、真实可感的事实。二要以系统观念贯彻新发展理念。新发展理念回答了关于发展的目的、动力、方式、路径等一系列理论和实践问题，阐明了我们党关于发展的政治立场、价值导向、发展模式、发展道路等重大政治问题。必须坚持系统观念，一体落实五大发展理念。市委市政府提出的“9+2”工作布局，体现了全面贯彻新发展理念的要求。作为领导干部，既要按照自身职责抓好九大体系涉及本地本部门的重点工作，也要综合考虑分管领域工作对提升“9+2”工作布局的作用和影响，不能只管自己的“一亩三分地”；既要抓住短板弱项来重点推进，又不能为了出政绩不顾条件什么都想干，最后什么也干不成。三要以务实精神贯彻新发展理念。新发展理念具有鲜明的问题导向特征，是针对我国发展中的突出矛盾和问题提出来的，也必然要求我们在有针对性地破解改革发展难题中抓好落实、抓出成效。当前，我市已经站在新的历史起点上，但长期以来发展不平衡不充分等老问题并没有完全解决，新形势下可能还会冒出更多新矛盾新问题。作为领导干部，要始终坚持问题导向，切实转变思维方式、领导方式、工作方式，自觉把忠实践行新发展理念贯穿到领导活动全过程，落实到决策、执行、检查等各项工作中，更好地把分管工作“领”上去、干起来。对定下来的事情要雷厉风行去干，对已经开展的工作要久久为功去做，对遇到的难关要千方百计去破。四要以改革思维贯彻新发展理念。贯彻落实新发展理念，涉及一系列思维方式、行为方式、工作方式的变革，涉及一系列工作关系、社会关系、利益关系的调整。要既以新发展理念指导引领全面深化改革，也通过全面深化改革为完整准确全面贯彻新发展理念提供体制机制保障。要在已有改革基础上，立足贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕增强创新能力、推动平衡发展、改善生态环境、提高开放水平、促进共享发展等重点领域和关键环节，继续把改革推向深入。作为领导干部，对市委关于全面深化改革的部署要求，要结合分管工作，不折不扣抓好推进落实和督导检查，切实为高质量发展补齐短板、扫清障碍。

三、准确理解和把握“构建新发展格局明确了我国经济现代化的路径选择”，从全局高度积极融入新发展格局。习近平总书记指出，构建新发展格局是把握未来发展主动权的战略性布局和先手棋，是新发展阶段要着力推动完成的重大历史任务，也是贯彻新发展理念的重大举措。要准确把握党中央的战略考量，在胸怀“两个大局”中深化对构建新发展格局的认识，在站位全局中对接大战略，推动洛阳在融入新发展格局中实现更大的担当和作为。一要在深化供给侧结构性改革中提高供给质量。现阶段，畅通经济循环最主要的任务是供给侧有效畅通。必须把深化供给侧结构性改革作为构建新发展格局的战略方向，持续改善供给结构，形成更高效率和更高质量的投入产出关系，实现经济在高水平上的动态平衡。产业升级是提高供给质量的基础，要把制造业高质量发展作为主攻方向，把发展新兴产业摆在更加重要的位置，持续抓好“6+3+X”新型产业园区和重大项目建设，推动“755”现代产业体系加快建立。科技自立自强是确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大循环中新优势的关键，要进一步深入研究如何充分发挥洛阳科研优势，推进新一轮的“双倍增”行动，抓好科技创新和成果转化，真正以创新驱动赢得发展主动。二要在加强需求侧管理中扩大有效需求。扩大内需是构建新发展格局的战略基点。培育完整内需体系，关键是要增强消费对经济发展的基础性作用，发挥投资对优化供给结构的关键作用。作为领导干部，要着力在推动消费扩容提质上下功夫，围绕如何发挥大宗商品消费带动作用、充分挖掘农村消费潜力、推动文旅消费提档升级、培育壮大消费新模式新业态等，结合工作实际找题目、做文章，选对路径、找准抓手，强化措施、推动落实；要着力在扩大合理有效投资上下功夫，围绕实施好“97193”合理有效投资行动计划，聚焦分管领域和分包项目，完善推进机制、抓好节点管理、强化要素保障，带头深入一线、吹糠见米，确保项目建设顺利推进；要着力在扩大中等收入群体上下功夫，围绕就业结构优化、居民收入增长等抓好研究谋划，多措并举壮大中等收入群体。三要在融入统一大市场中畅通供需循环。融入新发展格局，关键是畅通供需循环。要在加快形成包括现代综合运输体系、现代商贸流通体系、社会信用体系等在内的现代流通体系上加大谋划推进力度，为形成供需互促、产销并进的良性循环提供有力支撑。加快建设现代化洛阳都市圈，是以一体化的思路和举措打破行政壁垒、提高政策协同，让要素在更大范围畅通流动，积极融入国内大循环的重要抓手。要聚焦都市圈建设部署要求，进一步谋划一批重点项目、载体平台并及早推动实施，确保取得实实在在的进展。四要在实行高水平对外开放中塑造竞合优势。新发展格局绝不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环，是更高水平对外开放和对内开放有机统一的开放，既要在商品、服务、资金、人才等要素流动性开放上持续深化，又要在规则、规制、管理、标准等制度性开放上稳步拓展。作为领导干部，要带头树牢“市外即域外、市外即开放”理念，在建好用好开放平台和通道、壮大开放主体、拓展开放领域等方面下更大功夫，抓好郑洛西高质量发展合作带建设、自贸区和综保区建设、优化营商环境、场域载体建设等工作，在开放发展上取得更大成效。（李亚）