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洛阳深入实施创新驱动发展战略 激活都市圈建设第一动力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.08 21:11

　　创新是引领发展的第一动力。自《洛阳都市圈发展规划(2020—2035)》正式发布以来，我市持续深入实施创新驱动发展战略，推进区域科技资源开放共享，围绕创新项目建设和场域载体培育，构建全域创新空间布局，着力集聚创新资源，不断激发创新活力，持续激活洛阳都市圈发展第一动力。

　　构建网络 集聚创新资源

　　通过构建区域创新网络，有利于使人才、技术、资金等要素自由流动、自由组合，产生“1+1>2”的效应。围绕洛阳都市圈建设，我市将着力优化区域创新网络，强化创新资源互联互通，打造跨区域创新发展新格局。

　　我市将围绕自创区产业发展和创新需求，在财税扶持、知识产权保护、高端人才引进、科技金融结合等方面予以支持，整合重点企业和大型科研院所优质创新资源，在优化营商环境、培育创新生态、重大项目建设等方面聚力加力，加快建设“周山高新+N”的“一区多园”平台，辐射带动洛阳都市圈产业园区创新驱动高质量发展。

　　同时，我市将以高新区周山科创谷为核心枢纽，规划建设“洛阳高新—孟津—孟州—济源”科创走廊，着力集聚区域创新发展要素、整合创新资源，加快推进在济源虎岭高新区设立洛阳高新区科创飞地，推动区域经济和科技创新一体化发展，加强与郑州都市圈、西安都市圈科技创新共建共享，形成全域创新空间布局。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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