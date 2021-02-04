8日，洛龙区开元路街道宜人社区党委联合定兴园小区党支部开展“学党史颂党恩 讲安全促和谐”主题党日活动。

8日，洛龙区开元路街道宜人社区党委联合定兴园小区党支部开展“学党史颂党恩 讲安全促和谐”主题党日活动。

活动中，社区党员志愿者们演唱了《唱支山歌给党听》《长征组歌》等经典歌曲，熟悉的旋律让大家重温了那段激情燃烧的岁月。

此外，现场还有消防员向居民讲解消防安全知识，现场演示灭火器使用方法。辖区民警结合具体案例，向居民传授网络诈骗的甄别和防范技巧。（洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 苟华云 摄影报道）