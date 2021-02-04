洛八办珍藏了一本书 它诞生于烽火岁月 背后故事感人

8日，东方博物馆之都“红色记忆”首场示范宣讲活动在八路军驻洛办事处纪念馆举办，该纪念馆的讲解员栾少鹏深情并茂地讲解馆内珍贵文物——《论共产党员的修养》，引领观众追忆红色岁月。

8日，东方博物馆之都“红色记忆”首场示范宣讲活动在八路军驻洛办事处纪念馆举办，该纪念馆的讲解员栾少鹏深情并茂地讲解馆内珍贵文物——《论共产党员的修养》，引领观众追忆红色岁月。

“展厅里陈列的这本《论共产党员的修养》，是西北新华书店延安总分店出版发行的较早版本，十分珍贵。”在栾少鹏生动的讲解中，大家透过一张张泛黄的书页，了解刘少奇在烽火岁月里写就这部著作的故事……

抗战初期，为了适应抗战形势，中共中央决定大量发展党员。党员数量迅速增加，然而部分新党员的成分、思想比较复杂，入党时缺乏必要的思想教育。

中共六届六中全会后，刘少奇(化名为胡服)从延安赴竹沟组建中原局，途中开始思考、写作共产党员的修养。

当时战争形势复杂，刘少奇白天处理工作，晚上常常彻夜不眠地写作。特别是到了冬天，他如果犯困，就将冰冷的铁片贴在头上，刺骨的寒意让人清醒。工作时饿了，他就吃些红薯，因为红薯吃得多，结果闹起了胃病，以致身体日渐消瘦……此后，刘少奇在渑池、洛阳、竹沟等地，边走、边读、边写、边讲，不断完善理论，最终写成《论共产党员的修养》。

1939年11月，在延安由新华书店首次出版发行了《论共产党员的修养》单行本，一时间供不应求，各抗日根据地也先后予以转载或出版单行本，大量印发到党员干部手中，作为党课教材阅读学习。

时至今日，《论共产党员的修养》教育和影响了一代又一代共产党人，指导大家传承红色基因，永葆初心使命。而八路军驻洛办事处纪念馆珍藏的这本，也成为参观者必看的革命文物之一。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 曹薇薇 李艳敏 文/图）