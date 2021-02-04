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本周末，牡丹正值盛花期 王城公园精彩活动享不停
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.08 19:54

　　春日阳光和煦，这个周末，洛阳市王城公园牡丹迎来盛花期，众多品种的牡丹大面积盛开，正是游园赏花的好时节。王城公园还推出了“王城之春”第十三届国际牡丹插花花艺展、王城诗歌朗诵音乐会等丰富多彩的活动，同时“梦回神都 牡丹花开动全球”王城公园国潮盛典、牡丹灯会还将继续精彩上演，为市民和游客奉上一道道“文化大餐”。

　　恰逢盛花期 赏花正当时

　　本周末王城公园共计有620多个品种8万余株牡丹开放。最佳观赏区有牡丹仙子观赏区、国外品种观赏区、紫云天香台观赏区、傲梅渲春观赏区、桥北王城春早观赏区、甘棠洲牡丹观赏区。

　　牡丹仙子观赏区的东海浪花、璎珞宝珠、岛大臣、首案红、香玉等品种盛开；国外牡丹品种观赏区的八千代椿、八束狮子、白妙、镰田锦、渡世白、芳纪、花王盛开；甘棠州牡丹观赏区初乌盛开，花王、新日月等国外品种盛开；桥北王城春早观赏区宏图、胡红、珊瑚台、洛阳红等品种盛开；傲梅渲春观赏区胜葛巾、洛阳红、卷叶红、紫斑牡丹等盛开，绿牡丹春柳、豆绿初开。

　　牡丹盛开迷人眼，这么多牡丹花该如何欣赏？王城公园工作人员介绍，下面这三种牡丹有的花型有特色，有的颜色比较特殊，具有较高的观赏价值，赏花时不容错过。

　　品种名称：东海浪花

　　该品种是王城公园自育的蓝色系品种。花瓣呈粉蓝色，颜色渐变，基部有紫红色韵，花瓣宽大，内瓣逐渐细碎，像大海上卷起的层层浪花，故名“东海浪花”。

　　品种名称：初乌

　　在甘棠州牡丹观赏区有一种最黑的牡丹。牡丹花瓣呈墨紫色，有润泽，呈荷花型，瓣质硬，明亮润泽，花期较晚。

　　品种名称：春柳

　　春柳是绿色系珍惜品种。初开呈碧绿色，盛开端部绿色，中间淡青色，基部粉色，呈绣球型。春柳花期较晚，从露绿色开始时就具有观赏价值，花期特长，最长单朵花期可达20天左右。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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